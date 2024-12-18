IAS, Hyundai Motor Group ile Canias ERP Uygulaması için anlaşma imzaladı

Bu iş birliği kapsamında, IAS tarafından geliştirilen Canias ERP sistemleri, Hyundai Motor Group bünyesinde kullanılarak şirketin global üretim yönetimi stratejisini destekleyecek.

Hem standart hem de özelleştirilebilir olarak sunulan Canias ERP sayesinde proje sonunda operasyonel verimliliğin artması, sürdürülebilir kalite sağlanarak farklı sektörlerde kaynak dağılımının optimize edilmesi hedefleniyor.

Canias ERP, Hyundai Motor Group'un Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki üretim tesislerine aşamalı olarak entegre edilecek. Bununla birlikte, grubun operasyonel hedefleriyle uyumlu şekilde, ölçeklenebilir ve verimli bir uygulama süreci sağlanacak.