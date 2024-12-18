IAS, Hyundai Motor Group ile Canias ERP Uygulaması için anlaşma imzaladı
IAS ve Hyundai Motor Group iş birliği, Seul'de gerçekleşen toplantıda resmi olarak duyuruldu. Projenin detaylarının paylaşıldığı bu toplantıda katılımcılar arasında IAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Karabiber ile Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı ve Süreç ve Çözüm Entegrasyonu Bölüm Başkanı Dongho Lee de yer aldı. (İlandır)
Bu iş birliği kapsamında, IAS tarafından geliştirilen Canias ERP sistemleri, Hyundai Motor Group bünyesinde kullanılarak şirketin global üretim yönetimi stratejisini destekleyecek.
Hem standart hem de özelleştirilebilir olarak sunulan Canias ERP sayesinde proje sonunda operasyonel verimliliğin artması, sürdürülebilir kalite sağlanarak farklı sektörlerde kaynak dağılımının optimize edilmesi hedefleniyor.
Canias ERP, Hyundai Motor Group'un Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki üretim tesislerine aşamalı olarak entegre edilecek. Bununla birlikte, grubun operasyonel hedefleriyle uyumlu şekilde, ölçeklenebilir ve verimli bir uygulama süreci sağlanacak.
Bu proje, IAS'ın Kore'deki yükselen değerini ve güçlenen konumunu vurgularken, aynı zamanda alanında lider, global kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş ERP çözümleri sunma yeteneğini de kanıtlıyor.
Bunun yanı sıra, IAS'ın Hyundai'nin yazılım ve BT hizmetleri alanındaki bağlı kuruluşu Hyundai AutoEver ile kurduğu güçlü iş birliği, Hyundai Motor Group'un dijital dönüşüm hedeflerini destekleyecek.
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