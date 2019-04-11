Konkordato ieteyen veya iflas kararını açıklayan filo araç kiralama şirketleri dolandırıcıların yeni kapısı haline geldi. 28 Mart'ta kurulan ve internet sitesinde Lozan Otomotiv A.Ş. olarak görünen 2. el otomobil satış firmasının ticaret sicil kayıtları aslında olmadığı görülüyor.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, kurulan sitede, otomobillere ilişkin fiyat bilgileri ikinci el piyasasının oldukça altında. Fiyatların bu kadar düşük olmasının sebebi ise, geçen yıl iflasına karar verilen Fleetcorp A.Ş.'nin 11 bin aracının uygun fiyata alındığı ve alınan araçların da ancak yüzde 10 kâr ile satılabilmesi olarak gösteriliyor. Sitede, alınmak istenen otomobil için yüzde 5 teminat ödendikten sonra otomobilin yerinde görülebileceği kaydediliyor. Otomobillerin, Serbest Ticaret Bölgesinde olduğu belirtilirken, teminatı yatırmayan kişinin söz konusu bölgeye giremeyeceği kaydediliyor. Ancak, Serbest Ticaret Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin tamamı ihracata yönelik faaliyet gösteriyor.



SAHTE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Sitede, Lozan Otomotiv'in, Fleetcorp'a ait 11 bin aracı satın aldığına ilişkin haberlerin ekran görüntüleri yer alıyor. Ancak, söz konusu ekran görüntülerinin Photoshop programı ile oluşturulduğu, dolayısı ile konu ile ilgili herhangi bir haberin olmadığı belirlendi.

Sitede yer alan numaralarla temasa geçen ve talep edilen teminat tutarını hesaba yatıran bir çok kişi ise, dolandırıldıkları iddiası ile savcılıklara başvuruyor.



İFLAS İDARESİ: BİZ ARAÇ SATMADIK



Fleetcorp A.Ş. için iflas kararı verildiği için süreci, alacaklı vekillerinden oluşan iflas idaresi yönetiyor. İflas idaresinde görevli Av. Muhammed Balta, "Bu firmanın, 11 bin aracı alması söz konusu olamaz. Çünkü, ikinci alacaklılar toplantısı yapılmadı daha. Fiilen çalışmaya başlamadık bile. Dolayısı ile araç satmadık. Belli ki, Fleetcorp adı kullanılarak insanlara dolandırılıyor. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.