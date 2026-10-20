İkinci el araç pazarında sert fren, ilan sayıları hızla düşüyor

Türkiye otomotiv pazarında yılın son çeyreğine girilirken, eylül ayına ait ikinci el online araç satış verileri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Autorola Türkiye bünyesindeki Indicata verileriyle hazırlanan rapor, pazardaki güncel hareketliliği gözler önüne serdi.

Araştırma, Türkiye genelindeki 30'a yakın halka açık online platformda yer alan 40 binden fazla kurumsal firmanın günlük 450 bin ilanının analiz edilmesiyle oluşturuldu. Rapordaki satış verileri hesaplanırken, yayından tamamen kaldırılan kurumsal araç ilanları satılmış olarak kabul ediliyor.

İLAN SAYILARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Eylül 2026 verilerine göre, ikinci el online pazarda kurumsal ilan sayılarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hissedilir bir daralma yaşandı. Toplam kurumsal ilan sayısı yüzde 12,5 oranında azalarak 391 bin 558 seviyesinde gerçekleşti. Bu da geçen yıla göre ilanlarda 56 bin 28 adetlik bir azalma anlamına geliyor.

Kategori bazında incelendiğinde, otomobil ilanları Eylül 2025'te 370 bin 260 adetken, bu yıl yüzde 10,2 oranında azalarak 332 bin 363 adede geriledi. Hafif ticari araç ilanlarındaki azalma ise çok daha belirgin oldu. Geçen yıl 77 bin 326 olan hafif ticari araç ilanı sayısı, yüzde 23,4'lük bir küçülmeyle 59 bin 195'e indi.

OTOMOBİL SATIŞLARI YATAY SEYRETTİ, TİCARİ ARAÇLAR GERİLEDİ

İlan sayılarındaki bu belirgin düşüşe karşın, satış rakamlarındaki gerileme çok daha sınırlı kaldı. Online pazardaki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2 oranında azalarak 189 bin 144 adet olarak kayıtlara geçti. Pazar genelinde toplam 3 bin 905 adetlik bir satış kaybı görüldü.

Satış verilerindeki en dikkat çekici detay ise otomobil segmentinde yaşandı. Eylül 2026'da ikinci el otomobil satışları, geçen yılın aynı ayıyla tamamen paralel bir seyir izledi ve sıfır değişimle 160 bin 213 adet seviyesinde tutunmayı başardı.

Otomobil satışlarındaki bu istikrara karşılık, hafif ticari araç satışlarında ivme kaybı gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl 32 bin 880 adet olan hafif ticari araç satışları, yüzde 12 azalarak 28 bin 931 adede geriledi.

Açıklanan bu veriler, ikinci el araç pazarında satıcıların daha az ilan girdiğini ancak yayına alınan araçların alıcı bulma oranının geçen yıla kıyasla gücünü büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor.