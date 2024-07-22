İkinci el araç piyasası çakıldı: 5 yılın en düşük seviyesi

İkinci el araç pazarı aylardır durgun... Artan fiyatlar, faiz oranlarının yükselmesi derken, buna sıfır araçlar için yapılan kampanyalar da eklenince, ikinci elde son 5 yılın en düşük haziran ayı yaşandı. Durgunluk oto pazarlarında bekleme sürelerini de uzattı.

İkinci el araç piyasası çakıldı: 5 yılın en düşük seviyesi
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu

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İkinci el satışı, 5 yılın dip seviyesine indi.

Sıfır otomobillerdeki kampanyalı satışlar, krediye erişimin olmadığı pazarını daraltıyor.

TÜİK'in motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre haziranda ikinci el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 daralarak 485 bin adette kaldı

Son 5 yılın en düşük haziran ayı yaşandı.

Durgunluk oto pazarlarında bekleme sürelerini de uzattı.

Bir araç sahibi, "Vallahi arabamı 6 haftadır buraya getiriyorum. araba piyasası düştü. İkinci el piyasası durdu. Her yer araba dolu ama satış yok. İnşallah önümüzdeki aylarda düzelir." ifadelerini kullandı.

İkinci el araç pazarında aylardır yaşanan durgun seyir fiyatlardaki artış hızını da yavaşlattı.

Konu ile ilgili bir yorumda ise "Serbest piyasa herkes kafasına göre bir fiyat tutturmuş. Herkes internete bakıp, arkadaşına sorup fiyat biçiyor. Gerçek fiyatları hiç kimse bilmiyor şu anda." değerlendirmesi yapıldı.

Durgunluğun zirve yaptığı haziran ayında ikinci el araç pazarında model bazlı olarak yüzde 2 ila 4 arasında fiyat düşüşü görüldü.

Ancak fiyatlardaki düşüş daha çok orta ve üst segmentlerdeki modellerde gerçekleşti.

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