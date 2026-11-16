Türkiye otomotiv sektöründe eylül ayında yaşanan durgunluğun ardından, ikinci el araç pazarı ekim ayında dikkat çekici bir hareketlilik yaşadı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayımladığı ve Indicata'nın günlük verilerine dayanan son pazar raporu, sektördeki canlanmayı ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimi net bir şekilde gözler önüne seriyor. Sıfır araç pazarındaki fiyat artışları ve tedarik süreçlerindeki dalgalanmaların ardından tüketicinin rotasını ikinci el piyasasına ve özellikle çevrim içi (online) platformlara çevirdiği anlaşılıyor.

SATIŞLARDA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BÜYÜME

Indicata'nın Türkiye genelinde faaliyet gösteren kırk binden fazla kurumsal firmanın günlük dört yüz elli bini aşkın ilanını analiz ederek hazırladığı rapora göre, Ekim 2026'da pazar genelinde ciddi bir sıçrama yaşandı. İlan platformlarından tamamen kaldırılan kurumsal araçların "satılmış" kabul edildiği araştırma metodolojisine göre, ekim ayında toplam ikinci el çevrim içi araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 oranında artarak 211 bin 831 adede ulaştı. Bu rakam, pazarın geçen yıla göre yaklaşık yirmi bin adetlik net bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

BİNEK OTOMOBİLLER YÜKSELİŞTE, TİCARİ ARAÇLAR DÜŞÜŞTE

Satış rakamlarının detaylarına inildiğinde binek otomobiller ile hafif ticari araçlar arasında belirgin bir ayrışma göze çarpıyor. Çevrim içi otomobil satışları yüzde 12,8 gibi güçlü bir artışla 178 bin 726 adede çıkarak pazarın lokomotifi oldu. Buna karşın, hafif ticari araç satışlarında aynı rüzgâr esmedi ve bu segmentteki çevrim içi satışlar yüzde 1,3 oranında azalarak 33 bin 105 adet seviyesinde kaldı.

İLAN SAYILARI GEÇEN YILLA AYNI SEVİYEDE KALDI

Satışlardaki bu güçlü büyümeye rağmen pazardaki araç bulunabilirliğini gösteren ilan adetlerinde büyük bir değişim yaşanmadı. Ekim 2026'da yayımlanan toplam kurumsal ilan sayısı 470 bin 92 adet olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemiyle neredeyse tamamen paralel bir seyir izledi. (sadece yüzde 0,1'lik bir düşüş).

İlan detaylarında da satışlara benzer bir eğilim dikkat çekiyor. Otomobil ilanları yüzde 0,7 artarak 391 bin 418 adede yükselirken, hafif ticari araç ilanları yüzde 3,8'lik bir daralmayla 78 bin 674 adede geriledi. Tüm bu veriler, tüketicilerin ikinci el otomobil alımında çevrim içi mecralara giderek daha fazla güvendiğini ve pazarın özellikle binek otomobil segmentinde canlılığını korumaya devam ettiğini kanıtlıyor.