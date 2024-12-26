İkinci el araç satıcıları trafik sigortası yapabilecek

İkinci el araç satışında aracın zorunlu trafik sigortasının yeni sahibi için 15 gün süreyle geçerli olmasına yönelik uygulamanın 5 Aralık'ta kaldırılması, ikinci el araç satıcılarının bu yönde şikayetine neden olmuştu.



Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bu duruma ilişkin düzenleme yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini 30 güne kadar indirmeye yetkili kılındı.



İlgili yönetmelik kapsamında, hüküm gereği geçici plakalı araçlar ve yabancı plakalı taşıtlar dışında kısa süreli zorunlu trafik sigortası yapılamıyordu.

