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İkinci el otomobil alım satımına KDV düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomotiv sektöründe araç alım satım yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18 çıkarıldığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 09:26

İkinci el otomobil alım satımına KDV düzenlemesi

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KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi için alınan kararları açıkladı.

Bu kararlar arasında ikinci el otomobil sektörünü etkileyecek olan araç alım satım yapanların ödediği KDV oranının yükseltilmesi de var.

Cumhrubaşkanı Erdoğan, "Oto galericilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz” dedi.  

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ YENİ ADIMLAR

Erdoğan’ın açıklamaları arasında elektrikli araçlarla ilgili kararlar da var.

Ülkeyi elektrikli otomobil üssü haline getirecek çalışmalar olduğunu söyleyen Erdoğan, yerli otomobil Togg başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar attıklarını vurguladı.

81 İLE YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU

Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla 81 ilimizin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın bir yüksek hızlı şarj alt yapısı kurulmasını sağlamaktır" dedi.

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