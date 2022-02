İkinci el otomobil pazarında bahar beklentisi

Geride bıraktığımız 2021 yılı otomotiv pazarı için Covid-19 pandemisi, tedarik kısıtları, ekonomi gündemi ve yasal düzenlemeler açısından hareketli bir yıl oldu. DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, ikinci el otomobil pazarını değerlendirdi ve 2022 öngörülerini paylaştı.

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "2021 yılını genel olarak değerlendirdiğimizde Covid-19 pandemisinin etkisiyle Ocak ayında yüzde 53’lük daralma ile başlayan pazar, yılın ikinci yarısı itibarı ile hareketlilik yaşadı. Çip krizi nedeniyle yaşanan sıfır araç tedarik sorunu yılın son çeyreğinde döviz kurlarındaki artış seyri ile birleşince ikinci el otomobile olan talep daha da arttı. İlk etapta tüketici kanadında yatırım iştahının artması, Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 78,4’lük artışla 814 bin adet seviyesinde rekor satışı beraberinde getirdi" dedi.

Sıfır araç tedarik sorunu ve pazardaki belirsizlik nedeniyle ikinci el otomobil arzının da geri çekilmeye başladığını ve fiyatlardaki artışın hız kazandığını belirten Gündoğan, "Artan araç fiyatları ve finansman maliyetlerine, ÖTV indirimi beklentisi de eklenince yatırım aracı olarak görülen ikinci el araç alımları riskli pozisyona geldi. Tüketici bu noktada yatırımdan ziyade ihtiyaç odaklı alıma yöneldi. Bunun paralelinde aralık ayında pazar 612 bin adet ile rekor satış gerçekleşen kasım ayına göre yüzde 24,8 seviyesinde geriledi" diye konuştu.

Gündoğan sözlerine “Yıl toplamına baktığımızda Covid-19 pandemisi, döviz kurlarındaki seyir ve BDDK tarafından düzenlenen yeni kredi kullanım koşulları gibi olumsuz etmenlere rağmen sıfır araç pazarında yaşanan tedarik sorunları ile birlikte, özellikle yılın ikinci yarısında hareketlenen pazarda 6 milyon 15 bin adet seviyesinde satış gerçekleşti. Özellikle ilk yarı yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yıla oranla, sadece yüzde 7,1 seviyesinde bir daralma yaşandı” şeklinde devam etti.



SINIF OLARAK C, YAŞ OLARAK 10 YAŞ VE ÜSTÜ



Gündoğan, artan fiyatlar ve finansman maliyetleri sebebi ile otomobil sahipliğinin zorlaşmasının talebi 10 yaş üzeri araçlara kaydırdığını belirtirken, "2021 yılında gerçekleşen satışların yüzde 54’ünü bu yaş grubu otomobiller oluşturdu. Bir diğer önemli nokta ise daralan pazarda 0-1 yaş aralığındaki araç satışlarının yüzde 34 seviyesinde artış göstermesi oldu. Pazardaki talep, fiyat seviyesinin daha ulaşılabilir olması nedeni ile yüzde 54,5 seviyesinde C sınıfı otomobillerde yoğunlaşırken, C segmentindeki araç satışlarını B ve D segmentindeki araçlar takip etti” dedi.



"PAZAR İKİNCİ ÇEYREKTE HAREKETLENİR"



Erol Gündoğan, ÖTV matrah düzenlemesinin pazarda sınırlı sayıda modelde etkili olmasına rağmen, 2021 yılı sonunda yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda fiyatların 2022 yılı başında yüzde 10 ile 15 seviyesinde gerilediğini belirtti. Ayrıca 2022 yılında ikinci el otomobil pazarındaki hareketliliğin yılın ilk çeyreğinde yavaş bir ivmeyle devam edeceğini; ikinci çeyrek itibarıyla ötelenen talep ve bahar aylarının etkisiyle birlikte hareketliliğin artacağını öngördüğünü ifade etti.



İkinci el otomobil fiyatlarının belirlenmesinde önemli faktörlerden birinın sıfır araç fiyatları olduğunu söyleyen Gündoğan, "Şu an pazar hacmi çok düşük seviyede ve bu sebeple birbirinden çok farklı fiyatları gözlemliyoruz. 2022 model araçların showroomlarda yerini almasıyla birlikte ikinci el otomobil fiyatları da yerini bulacaktır. Mevcut piyasa koşullarında araç ihtiyacı olan müşterilerin, gerileyen fiyatlarla birlikte doğru aracı bulduklarında kararlarını ertelememelerini öneriyoruz” dedi.

"DARALAN PAZARA RAĞMEN YÜZDE 17’LİK ARTIŞ GÖSTERDİK"



DOD’un 2021 performansından da bahseden Gündoğan, "Araç tedariki ve dövizdeki dalgalanmaya rağmen bir önceki yıla göre yüzde 17’lik artışla 17 bin adet ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yayına alacağımız yeni DOD.com.tr ve DOD Mobil uygulamamız ile birlikte dijital alanda daha kullanıcı odaklı olarak müşterilerimize hizmet vereceğiz” diye konuştu.