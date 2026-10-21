İkinci el otomobil pazarında tüketici rotayı yaşlı ve erişilebilir araçlara çevirdi

Türkiye otomotiv pazarında eylül ayı verileri, ikinci el araç alıcılarının tercihlerindeki belirgin değişimi gözler önüne seriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Indicata verilerine dayanan son rapor, piyasadaki güncel durumu tüm şeffaflığıyla yansıtıyor. Açıklanan rakamlara göre, artan maliyetler karşısında yeni veya düşük kilometreli otomobillere ulaşmakta zorlanan tüketici, çareyi daha erişilebilir olan yaşlı araçlarda buluyor.

VİTRİNLERİ 11 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR DOLDURDU

Raporda yer alan model yılına göre ilan analizi, satıcıların da oluşan bu yeni talebe göre pozisyon aldığını kanıtlıyor. Eylül 2026 itibarıyla, online platformlarda yayınlanan kurumsal araç ilanlarının yüzde 41'ini 11 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, genç araç ilanlarında ciddi bir gerileme göze çarpıyor. 0-4 yaş aralığındaki araç ilanları yüzde 15,7 oranında azalarak 118 bin 498 seviyesine inerken, 5-10 yaş grubundaki ilanlar yüzde 20,4 gibi yüksek bir oranda düşerek 114 bin 615 adede geriledi. Buna karşılık 11 yaş ve üzeri araç ilanlarındaki düşüş sadece yüzde 2,9 ile sınırlı kaldı ve 158 bin 445 adetle bu grup pazarın en büyük dilimini elinde tutmayı başardı.

SATIŞLARDA YAŞLI OTOMOBİLLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

İlanlardaki bu eğilim, satış rakamlarına da doğrudan yansıyor. Raporun en çarpıcı bulgusu, 10 yaş ve üzeri araçların toplam online satışlar içindeki payının yüzde 47'ye ulaşması oldu. Detaylara inildiğinde, 11 yaş ve üzeri araç satışlarının geçen yılın eylül ayına göre yüzde 4,2 oranında artış göstererek 76 bin 558 adede ulaştığı görülüyor.

Yaşlı olarak sınıflandırılan bu grup, eylül ayında gerçekleşen toplam satışların yüzde 41'ini tek başına üstleniyor.

Öte yandan, 0-4 yaş arası genç araçların satışları geçen yılla tamamen paralel bir seyir izleyerek 57 bin 520 adet olarak gerçekleşti ve pazardan yüzde 30 pay aldı. Orta yaş grubu olarak tanımlayabileceğimiz 5-10 yaş arası araçlarda ise belirgin bir ivme kaybı yaşandı. Bu gruptaki satışlar yüzde 11,5 azalarak 55 bin 066 adede düştü ve pazar payı yüzde 29 seviyesinde kaldı.

Ortaya çıkan bu genel tablo, ikinci el araç alıcısının bütçesine en uygun seçeneğe yöneldiğini açıkça gösteriyor. Genç otomobiller piyasadaki yerini korumaya çalışırken, satış grafikleri erişilebilir ve yaşlı modellerin pazarın yeni odak noktası hâlini aldığını doğruluyor.