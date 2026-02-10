İkinci el otomobil piyasalarının yükselen yıldızı elektrikli araçlar olacak

Elektrikli ve hibrit araçların payı günden güne artıyor. Elektrikli araçlar Avrupa'da yaklaşık olarak yüzde 17'lik bir paya sahip oldu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin elektrikli araçlarda ciddi oranlara sahip olduğunu belirterek “Türkiye elektrikli araç satış hacmiyle Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük 4'üncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi.” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ORANLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobiller içinde elektrikli araçların payının yüzde 2'nin üstüne çıktı. Aynı yıl trafiğe yeni kaydı yapılan otomobillerde ise elektrikli araç oranının yüzde 16 seviyesini aştı.

Erkoç, söz konusu verilerin ışığında otomobil pazarında yaşanan elektrikli araç yükselişinin ikinci el pazarına da doğrudan etkili olacağını aktardı.

Elektrikli araçlar yakıt maliyeti düşüklüğü, sürüş konforu ve çevresel farkındalık gibi birçok sebep ile tercih sebebi oluyor.

Erkoç, ikinci el piyasasında yeni bir uzmanlık ve standart ihtiyacı olduğunu belirterek “Elektrikli araçların ikinci el pazarında sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi gerekiyor.” ifadeleriyle dikkat çekti.