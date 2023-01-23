İkinci el otomobil yeni yılda gaza bastı!

Otomobillerde ÖTV matrah limiti, geçen yılın kasım ayında artırıldı.



1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı.



Bu durum pek çok modele indirim olarak yansırken, ikinci el fiyatlarında da düşüş yaşandı.



Ancak indirimler çok uzun sürmedi, çıplak fiyatlardaki artışla bir çok model yeniden belirlenen limitin üzerine çıktı.



Yeni yılla birlikte ikinci el otomobildeki fiyat artışı da yüzde 10'un üzerine çıktı.

ARTIŞTA İKİ NEDEN



Uzmanlar artışta iki faktörün etkili olduğunu etkili olduğunu belirtiyor; sıfır araçlarda bulunabilirlik sorununun sürmesi ve ikinci elde talebin yavaş yavaş artmaya başlaması...



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Konuyla ilgili açıklama yapan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk, "Genellikle yıl geçişinde hepimizin farklı aldığı hizmetlerde nasıl ki bir fiyat güncellemesi oluyorsa tüketicilerin kendi araçlarıyla ilgili bir fiyat düzenlemesi ihtiyacı var." dedi.

İKİNCİ EL GÖRÜNÜMLÜ ARAÇLARDA ARTIŞ

Öte yandan yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların sayısı arttı.



Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil normal fiyatının 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buluyor.

1001 KİLOMETRE



İlan sitelerine bin kilometrenin altında araç eklemek yasak olduğu için araçlar 1001 kilometre olarak sisteme ekleniyor.

