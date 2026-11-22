Türkiye ikinci el otomobil piyasasında kullanıcıların bütçe dostu, kompakt ve yakıt ekonomisi sunan binek modellere ilgisi hız kesmeden sürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Indicata verilerine dayanan Ekim 2026 ikinci el çevrim içi pazar raporu, B ve C segmentlerinin piyasadaki belirleyici konumunu koruduğunu ortaya koyuyor. Hem satış adetlerindeki yüksek artış hızı hem de ilan havuzundaki ağırlıklarıyla bu iki sınıf, ikinci el pazarının ana omurgasını oluşturmaya devam ediyor.

B VE C SEGMENTİ SATIŞLARDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Ekim 2026 verilerine göre ikinci el çevrim içi pazarda tüm araç segmentlerinin satış adetlerinde artış yaşandı. Segment bazlı büyüme oranları incelendiğinde ise en yüksek ivmenin B ve C segmentlerinde yakalandığı görülüyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış adetlerini yüzde 14,8 artıran B segmenti 45.152 adetlik satışa ulaşırken, pazarın hacim lideri C segmenti yüzde 13,3 artışla 87.902 adet seviyesine çıktı.

İki segmentin ekim ayındaki toplam satışı 133.054 adede ulaşarak pazardaki hareketliliğin merkezinde yer aldı. Sıfır araç fiyatları, kredi maliyetleri ve günlük kullanım giderleri karşısında daha erişilebilir seçeneklere yönelen alıcılar, hem şehir içi pratikliği sunan B segmenti otomobillere hem de aile kullanımına uygun C segmenti modellere yoğun talep gösteriyor.

KURUMSAL İLANLARDA C SEGMENTİ AÇIK ARA ÖNDE

Satış tarafındaki bu canlılık, çevrim içi platformlardaki kurumsal ilan dağılımına da doğrudan yansıyor. Ekim 2026 döneminde en fazla kurumsal ilan 189.365 adet ile C segmentinde yayımlandı. İlan sıralamasında C segmentini 90.757 adetle B segmenti ve 69.969 adetle D segmenti takip etti.

İlan adetlerindeki yıllık değişim oranlarına bakıldığında ise giriş seviyesindeki küçük sınıf araçlarda dikkat çekici bir hareketlilik göze çarpıyor. Ekim ayında ilan sayısı en fazla artan sınıf yüzde 8,2 yükselişle A (Mini) segmenti oldu. Geniş ilan çeşitliliği ve hızlı el değiştirme oranlarıyla desteklenen B ve C segmentleri ise Türkiye ikinci el otomobil pazarının temel taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.