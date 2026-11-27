Türkiye sıfır kilometre otomobil pazarında uzun süredir ağırlığını hissettiren SUV tercihi, ikinci el piyasasında da etkisini giderek artırıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Indicata verilerine dayanan Ekim 2026 ikinci el çevrim içi pazar raporu, gövde tipi tercihlerindeki değişimi rakamlarla ortaya koyuyor. İkinci el pazarında Sedan ve Hatchback araçlar toplam satış hacmindeki liderliğini korusa da yıllık bazda en hızlı yükseliş SUV araçlarda kaydedildi.

SUV SATIŞLARINDA YÜZDE 19,4'LÜK TIRMANIŞ

Ekim 2026 verilerine göre ikinci el çevrim içi pazarda Spor araçlar hariç tüm gövde tiplerinde satış adetleri artış gösterdi. Gövde tipleri arasındaki büyüme oranları incelendiğinde ise zirveye SUV araçlar yerleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış adetlerini yüzde 19,4 oranında artıran SUV araçlar, ekim ayında toplam 41.798 adetlik satış hacmine ulaştı.

SUV araçları satış artış hızında yüzde 16,7 ile Hatchback araçlar takip etti ve bu gövde tipinde 54.678 adet satış gerçekleşti. Buna karşılık niş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Spor araçların satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 oranında geriledi. Geniş iç hacim, yüksek sürüş pozisyonu ve aile kullanımına uygunluk gibi beklentiler, ikinci el alıcılarının da SUV gövde tipine yönelmesinde belirleyici rol oynuyor.

SEDAN İLANLARI GERİLERKEN SUV İLANLARI ARTTI

Tüketicilerin gövde tipi tercihlerindeki bu kayma, çevrim içi platformlardaki kurumsal ilan dağılımına da doğrudan yansıdı. Ekim 2026 döneminde Spor ve SUV gövde tipleri dışındaki tüm kategorilerde ilan sayıları düşüş yaşadı. Pazarın en büyük ilan stoğunu barındıran Sedan araçların ilan sayısı geçen yıla göre yüzde 5,5 azalarak 162.149 adede geriledi.

Diğer yandan hem talep artışına hem de son yıllarda sıfır kilometre pazarında satılan yüksek adetli SUV modellerinin kademeli olarak ikinci el havuzuna girmesine paralel olarak bu sınıftaki ilan çeşitliliği genişledi. Ekim ayında SUV ilanları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 yükselerek 97.260 adede çıkarken, Spor araç ilanları da yüzde 16,4 artışla 9.546 adet seviyesine ulaştı.