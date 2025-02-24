İkinci el yerinde sayıyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından Sahibinden verileriyle hazırlanan ocak ayı Otomobil Piyasası Görünümü raporu yayınlandı.



Buna göre ocak ayında otomobil talep endeksi, Aralık 2024'e kıyasla sabit kalmasına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttı.



Otomobil piyasasındaki hareketlilik göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, bir önceki aya kıyasla 1,4 puan düşerek yüzde 20,3'e geriledi.



Azalış, ilan sayısındaki yüzde 0,7 ve satılan otomobil sayısındaki yüzde 7'lik düşüşten kaynaklandı.



İLANDA KALMA SÜRESİ UZADI



Satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren "kapatılan ilan yaşı" Aralık 2024'e göre 0,9 gün artarak 21,1 güne çıktı.



OTOMOBİLDE REEL FİYATLAR DÜŞTÜ



Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatları, son 19 aydır düşüş eğilimini sürdürdü. Ocakta reel fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 151,7 seviyesine geriledi.



Reel fiyatlardaki yıllık değişimin hala negatif olduğu belirtilirken, Mayıs 2023'te yüzde 47,9'a ulaşan artış oranının takip eden aylarda azaldığı ve Haziran 2024'te yüzde -41,4 seviyesine kadar gerilediği ifade edildi.



Bu tarihten itibaren reel fiyatlardaki yıllık düşüş hızının yavaşladığı, Ocak 2025 itibarıyla ise yüzde -23,5 seviyesine ulaştığı kaydedildi.



ORTALAMA OTOMOBİL FİYATI



Ortalama otomobil fiyatlarının bir önceki aya kıyasla artış gösterdiği belirlendi.



Aralık 2024'te 908 bin 588 lira olan ortalama otomobil fiyatı, Ocak 2025'te 935 bin 136 liraya yükseldi. Yıllık bazda ise ortalama fiyat yüzde 8,7 arttı.

