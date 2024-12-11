İkinci elde satışlar hızlandı

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artış göstererek, 176 bin 921 olarak gerçekleşti.



Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde ekim ayına göre yüzde 12 azalış görülürken, 2023 Kasım'a göre yüzde 17 artış kaydedildi.



Kasımda yayınlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 23 artış gözlendi.



Yılın 11 ayında ilan sayısı yüzde 9 ve satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.



FİYAT GELİŞMELERİ



İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 369 bin 882 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1 arttığı görüldü.



Buna göre ikinci el araç fiyatları sene başından kasım ayı sonuna kadarki sürede yaklaşık yüzde 8 arttı.



İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI



Motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda geçen ay 99 bin 640 adetle en çok dizel araçlar satıldı.



Dizel otomobilleri 68 bin 952 satışla benzinli, 4 bin 552 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1674, elektrikli otomobil satışları ise 2 bin 103 oldu. Kasım 2023'te 551 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.



Kasımda yüzde 56, yılın 11 ayında yüzde 58 pay ile 2. el çevrim içi araç pazarında en çok dizel araçların satışı gerçekleşti. Geçen senenin 11 ayı ile karşılaştırıldığında, dizel araç satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 5 azaldı.



Elektrikli araç pazarında ise satışların geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı görüldü.



SATIŞ HIZI 32 GÜN



İkinci el çevrim içi pazarda kasım ayında araçların ortalama satış hızı 32 gün olarak belirlendi.

Renault marka araçları 28 gün ortalama satış hızıyla pazar ortalamasına göre 4 gün daha hızlı satıldı.