İkinci elde talep düşüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

İkinci el otomobilde talep düştü, fiyat artışı sınırlı kaldı.



Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden ortaklığı ile hazırlanan Otomobil Piyasası Görünümü raporu paylaşıldı.



Rapora göre, aralık ayında otomobil talep endeksi geçen aya kıyasla yüzde 1,7 geriledi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,5 arttı.



Uzmanlar yılın son ayında sıfır otomobil kampanyalarının hızlandığını belirtiyor. İkinci elde canlılığın bu durum nedeniyle sınırlı kaldığını ifade ediyorlar.



SATIŞ SÜRESİ UZADI



Otomobilde satış süresi de uzadı. Kapatılan ilan yaşı 0,3 gün uzayarak 20,2 güne yükseldi.



Yani araçlar ortalama 20 günde alıcı buluyor. Talebin yüksek olmaması fiyatta artışı sınırlıyor.



Enflasyondan arındırılan veriler fiyatta 18 aydır reel düşüşe işaret ediyor. Ancak bu durum 2024'ün sonuna doğru değişmeye başladı.



ORTALAMA OTOMOBİL FİYATI



Ortalama otomobil fiyatı Kasım 2024'te 899 bin 940 lira olarak belirlenmişti.



Aralık ayında 908 bin 588 liraya çıktı.



Ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde 5,6 arttı.

