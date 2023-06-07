İkinci nesil Skoda Kodiaq'tan yeni görüntüler

Bu yıl piyasaya çıkacak Skoda modellerinden biri olan Kodiaq'ın ikinci nesli için üretim hattını hazırlıyor.



Skoda'nın Kvasiny fabrikasındaki Superb modelinin üretimi yeni nesille birlikte Bratislava'daki tesise kaydırılacak ve Kvasiny'de Karoq ve yeni Kodiaq üretilecek. Tesisin dönüşümü için Skoda 12 milyon euroluk yatırım yapacak.

Fabrika tam kapasite çalışmaya başladığında günlük 410 adet Kodiaq üretimi gerçekleştirilecek. Yeni Kodiaq'ın şarj edilebilir plug-in hibrit versiyonu ve içten yanmalı modelleri aynı üretim hattından çıkacak.