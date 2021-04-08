İlk karbon nötr araç için tarih verildi

Elektrikli araçlar kullanım esnasında karbon emisyonuna neden olmuyor. İklim değişikliğiyle mücadele bu önemli bir adım görülüyor.



İsveçli otomobil üreticisi Polestar ise bunu daha da öteye taşıma niyetinde. Şirketten yapılan yapılan açıklamada Polestar'ın 2030'a kadar karbon nötr araç üretimine geçeceği belirtildi.



Elektrikli araçlar kullanımda esnasında karbon emisyonuna neden olmasa da üretim süreçleri çevreye zarar veriyor. Polestar böylece otomotiv sektöründeki üretim şeklini de değişrmeyi hedefliyor.



Şirket karbon nötr araçlar için 2030 tarihini işaret etti. 1995 yılında kurulan Polestar 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı.



Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra Polestar ayrı bir marka olarak yeniden düzenlemişti.



Yoğun karbon emisyonlarına sahip otomotiv sektörü doğaya verdikleri zararları telafi etmek için ağaç ekerek denge kurma çabasında.

Polestar'ın sürdürülebilirlik yöneticisi Fredrika Klaren ise, "Biz elektrikliyiz bu nedenle zehirli emisyonlara neden olan yanmalı motorları düşünmek zorunda değiliz. Ama bu işimizin bittiği anlamına da gelmiyor. Üretimde ortaya çıkan emisyonu geri çevirmek için uğraşmayacağız. Şimdi araba üreticileri için tarihi bir andayız" dedi.

