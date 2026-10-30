İngiliz otomobil devinde işler yolunda gitmiyor: Milyarlık borç yükü

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, piyasaya sürdüğü pahalı ve gösterişli yeni modellerini kârlı bir iş modeline dönüştürmekte zorlanmaya devam ediyor. Şirketin açıkladığı son finansal veriler, artan satışlara rağmen devasa borç yükünün ve finansman maliyetlerinin toparlanma sürecini yavaşlattığını açıkça gösteriyor.

SATIŞLAR VE GELİRLER ARTIYOR ANCAK BİLANÇO HÂLÂ EKSİDE

Aston Martin, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 77,1 milyon sterlin vergi öncesi zarar bildirdi. Bu rakamla birlikte yılın ilk dokuz ayındaki toplam zarar 231,3 milyon sterline ulaştı. Kanadalı milyarder Lawrence Stroll'un şirketi kurtarma girişimine liderlik ettiği son altı yılda, Aston Martin'in vergi sonrası birikmiş zararı yaklaşık 2,3 milyar sterlini buldu.

Yapılan birden fazla yatırım turuna, yeni ürün lansmanlarına ve markayı yeniden konumlandırma çabalarına rağmen şirket henüz kalıcı bir kârlılık seviyesine ulaşamadı.

Yine de son kazanç raporunda bazı olumlu işaretler göze çarpıyor. Üçüncü çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 388,7 milyon sterline çıkarken, dokuz aylık toplam gelir yüzde 38 artışla 1 milyar sterlin barajını aştı. Şirketin vergi öncesi çeyrek zararını 2025'in üçüncü çeyreğindeki 111,9 milyon sterlinden 77,1 milyon sterline indirmesi, kâr marjını iyileştirme çabalarının yavaş yavaş sonuç verdiğini kanıtlıyor.

VALHALLA MODELİ FİNANSAL TABLOYA NEFES ALDIRDI

Aston Martin'in iyileşen finansal performansının arkasında büyük ölçüde daha pahalı modellerden oluşan ürün yelpazesi yatıyor. Şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artışla 3 bin 762 araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu araçların yaklaşık 350'sini, markanın özel üretim bölümüne ait olan Valhalla coupe modeli oluşturdu.

Bu lüks ürün karması, markanın ortalama satış fiyatını yıl başından bu yana yüzde 25 artırarak 243 bin sterline taşıdı. Sadece üçüncü çeyrekte bu ortalama yüzde 39 artışla 247 bin sterlin seviyesine ulaştı. Brüt kâr ilk dokuz ayda yüzde 71 artarak 358 milyon sterline çıkarken, brüt kâr marjı da yüzde 28,3'ten yüzde 35,2'ye yükseldi.

Valhalla coupe modelinin üretim kotası neredeyse tamamen dolmuş durumda ve siparişi alınan araçların teslimatları 2027'nin ilk yarısına kadar devam edecek. Ayrıca şirket, Finans Direktörü Doug Lafferty'nin ifadesiyle yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olacak üstü açık Valhalla Spider modelini de kısa süre önce tanıttı.

NAKİT AKIŞI SIKINTISI VE BÜYÜYEN BORÇ YÜKÜ

Tüm bu olumlu satış verilerine karşın otomobil üreticisi hızla nakit tüketmeye devam ediyor. Nakit çıkışını azaltma konusundaki ilerleme memnuniyet verici olsa da Aston Martin, işleri kendi kendini finanse edecek düzeyde istikrarlı bir nakit akışına henüz kavuşamadı.

Şirket eylül ayını 1,57 milyar sterlin net borçla kapattı. Bu rakam, 2025 yılı sonundaki 1,38 milyar sterlin seviyesine göre belirgin bir artışa işaret ediyor. Brüt borç neredeyse 1,9 milyar sterline ulaşırken, mevcut likidite 321,6 milyon sterlin seviyesinde kaldı.

Finansman maliyetleri de bilançodaki bir diğer büyük sorun olarak öne çıkıyor. Markanın düzeltilmiş net finansman giderleri, bir önceki yıl 65 milyon sterlin iken bu yılın ilk dokuz ayında 149 milyon sterline fırladı. Aston Martin son zamanlarda birbirinden gösterişli yeni otomobiller üretme konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyor. Ancak bu güzel makineleri sürekli kâr eden bir ticari yapıya dönüştürmek çok daha zor görünüyor. Valhalla modelinin getirdiği gelir şirkete çok ihtiyaç duyduğu nefes alma alanını sağlasa da finansal sorunları tamamen geride bırakabilmek için önlerinde oldukça uzun bir yol bulunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PLANLARINI ERTELEMEK İŞE YARADI

Tablo daha da kötü olabilirdi; zira Aston Martin'in elektrikli araç hedeflerini erteleme kararı şimdilik oldukça doğru bir hamle gibi duruyor. Sektördeki güncel veriler, ultra zengin alıcıların içten yanmalı motorlardan vazgeçmeye henüz hazır olmadığını gösteriyor. Özellikle egzotik bir otomobil satın almanın saf performans kadar duygusal bir deneyim sunduğu düşünüldüğünde, markanın geleneksel motorlara odaklanmaya devam etmesi mevcut pazar dinamikleriyle tamamen örtüşüyor.