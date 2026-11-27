Yaklaşık on yıldır süren belirsizliklerin ve ertelenen üretim planlarının ardından İngiliz spor otomobil markası TVR yeniden hayata dönüyor. Yeni çatı şirketi MOTV Group bünyesinde yapılanan marka, 2017 yılında tanıttığı V8 motorlu Griffith modelini 2028 yılının başlarında seri üretime almaya hazırlanıyor. Üstelik yeni dönemdeki üretim adresi, İngiliz otomotiv mühendisliğinin önemli merkezlerinden Lotus'un Norfolk'taki Hethel fabrikası olacak.

LOTUS FABRİKASINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

2006 yılında iflas ederek kapanan ve son Sagaris modelini banttan indirmesinin üzerinden 20 yıl geçen TVR, 2013 yılında girişimci Les Edgar tarafından satın alınmış ancak Galler'de kurulması planlanan fabrika projesinin hayata geçememesi nedeniyle seri üretime bir türlü geçememişti. Geçen yıl el değiştiren ve eski adı Charge Holdings olan MOTV Group çatısı altına giren markada, Les Edgar ve eski yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı.

Yeni dönemde dümene geçen CEO Paul Abercrombie, geçmişteki başarısız denemelerin aksine bu kez test pisti, Ar-Ge merkezi, mühendislik ekibi ve üretim hattının hazır bulunduğunu vurguluyor. Lotus'un Hethel tesisindeki "Performance Hub" yerleşkesinde çok yıllı bir anlaşmayla üretim alanı kiralayan MOTV Group, Tesla ve Apple geçmişine sahip teknoloji direktörü Steve MacManus'un da yer aldığı yeni yönetim kadrosuyla projeyi sıfırdan ayağa kaldırıyor. Yeniden yapılandırılan bilançosuyla borç yükünden arınan marka, eski projeden devralınan 32 tır dolusu üretim ekipmanını da Griffith programında değerlendirecek.

500 BEYGİRLİK V8 MOTOR VE MANUEL ŞANZIMAN KORUNUYOR

2028 yılında yollara çıkması ve ilk etapta Birleşik Krallık pazarında teslim edilmesi planlanan yeni Griffith, markanın geleneksel sürüş karakterine sadık kalıyor. Kompozit gövde ve hafif uzay kafes şasi üzerine kurulan otomobil, kaputunun altında 500 beygir güç üreten 5,0 litrelik Ford Coyote V8 motoru koruyor.

Arkadan itişli aktarma düzenine ve manuel şanzımana sahip olacak model, günümüzün karmaşık elektrikli spor otomobillerine karşı saf ve analog bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bununla birlikte yeni Griffith, güncel rakipleriyle rekabet edebilmek için yenilenmiş bir dış tasarım ve modern iç mekân teknolojileriyle güncellenecek. Bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destek donanımlarının entegre edileceği otomobilin nihai hâli gelecek yıl tanıtılacak.

Düşük hacimli üretici statüsünü korumak isteyen TVR, haftada beş adetlik başlangıç kapasitesiyle yıllık üretimi 1.000 adedin altında tutmayı planlıyor. Başlangıç fiyatının ise yaklaşık 120.000 sterlin seviyesinde konumlanması öngörülüyor.

TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKACAK MI?

Diğer yandan köklü İngiliz otomotiv tarihinde özel bir yere sahip olan TVR, Türkiye pazarında MG ve Rover gibi eski İngiliz markalarının aksine hiçbir zaman resmî bir distribütör ağına sahip olmadı. Ülkemizde yalnızca elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bulunan TVR modelleri, geçmişte bireysel ithalat yoluyla Türkiye'ye giriş yaptı.

Markanın yeniden seri üretime dönme kararı otomobil tutkunları cephesinde memnuniyetle karşılansa da önümüzdeki yıllarda bu niş İngiliz spor otomobil markasının Türkiye pazarında da resmî olarak faaliyet göstermesi en büyük temenniler arasında yer alıyor.