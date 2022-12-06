İngiltere’de otomobil satışları yükseldi

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede bu yılın kasım ayında trafiğe kaydolan yeni otomobil sayısının yüzde 23,5 artarak 142 bin 889’a yükseldiği bildirildi.



Açıklamada, İngiltere’de bu yılın kasım ayında trafiğe kayıt olan benzinli otomobillerin sayısının yüzde 15 artarak 57 bin 90’a, hibrit otomobillerin sayısının ise yüzde 66,9 artarak 16 bin 66’ya yükseldiği kaydedildi.



SMMT açıklamasında, kasım ayında trafiğe kaydolan dizel otomobillerin sayısının ise yüzde 5,6 azalarak 5 bin 605’e gerilediğine dikkat çekildi.

"UZUN VADEDE ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR"



Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, İngiliz otomobil sektörünün tedarik sıkıntılarına rağmen elektrikli araçlar ile yeniden canlandığını belirtti.



Hawes, “Sektör, büyümenin uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışırken, acil önlemler alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.



İngiliz ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini duyurmuştu.



İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.