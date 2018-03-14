İnternetten araç kiralama fikri değişiyor

Son on yıldır tüm dünyada internet teknolojisi hızlı bir biçimde gelişti ve şimdi de değişip dönüşüyor. Bu durum, genellikle çok ciddi araştırmalarla falan ilgili gibi görünse de aslında bizlerin gündelik yaşamıyla daha çok ilgili. Nasıl mı?



Alışveriş yapmak, doktor randevusu almak, market alışverişi yapmak, musluk tamircisi bulmak, iş aramak, tatlı siparişi vermek gibi pek çok gündelik ihtiyaç artık online olarak karşılanabiliyor. Hatta bu süreci çoktan aştık; iş artık “nesnelerin interneti” denilen bambaşka bir boyuta doğru evriliyor. Online olmanın gündelik yaşamda konfor arttıran sonuçlarından biri de internetten araç kiralama alanında yaşanıyor. Peki, online araç kiralama ile rent a car sektöründe neler değişti ve değişecek?



ONLİNE ARAÇ KİRALAMANIN RENT A CAR SEKTÖRÜNDE DEĞİŞTİRDİKLERİ

Eskiden araç kiralamak için rent a car şirketlerinin ofisine gitmek gerekirdi. Belki telefonla rezervasyon yapmak da mümkün oluyordu. Ancak anlık olarak kiralık araç rezerve edememek hem misafir için caydırıcı olabiliyor hem de sektörün pek çok konuda işelyişini yavaşlatıyordu. Online araç kiralama modülleri, sektörün daha dinamik, daha hızlı büyüyen bir forma kavuşmasına ve araç kiralama ihtiyacının da daha fazla kişi tarafından tercih edilir olmasına yardımcı oldu.

Sektörün önde gelen pek çok markasının filo kiralama hizmeti için en uygun fiyatları bulmak üzere de sektörün online alanda keyifli bir değişim yaşadığını görüyoruz.



EN UYGUN FİYATLI KİRALIK ARAÇ NASIL BULUNUR?



Örneğin Avis İzmir’den araç kiralamak istiyorsunuz; İzmir Adnan Menderes Havalimanı Avis ofisi için müsait araç listesini markanın kendi resmi web sitesinde görüntüleyebilirsiniz. Ancak İzmir Adnan Menderes Havalimanı en uygun fiyatlı kiralık araç seçeneği için de online olarak sonuç bulabilirsiniz. İşte tam da bu ihtiyaçtan yola çıkan yolcu360.com ile araç kiralamak istediğiniz lokasyonu ve tarih aralığını belirleyerek en uygun fiyatlı seçeneği hızlıca bulabilirsiniz. Sistem, ülkenin en güvenilir rent a car şirketleri ile işbiriliği yaparak onların online veri tabanlarına erişip anlık olarak fiyatları karşılaştırabileceğiniz bir liste sunuyor.