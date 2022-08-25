İpek Yolu Rallisi başladı

TÜVTÜRK’ün katkılarıyla, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı himayelerinde ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği işbirliğiyle düzenlenen uluslararası “Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi’nin Türkiye etabı start töreni İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirildi.



İpek Yolu Rallisi 21 Ağustos 2022'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri kıyısında yapılan törenle başlamıştı. Katılımcılar sırasıyla Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar etabını tamamlayarak Türkiye'ye ulaştılar. Yarışmacılar 24 Ağustos’taki İstanbul startının ardından daha sonra sırasıyla Bursa, Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize rotasını izleyerek Artvin’e varacak.

TÜRKİYE'Yİ İKİ ARAÇ TEMSİL EDECEK

İpek Yolu Rallisi Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Kazakistan ve Özbekistan’ın geçecek ve Kırgızistan’da son bulacak. Rallide 15 araç ve 30 yarışmacı toplam 9 bin 100 kilometre yol kat edecekler. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlar, iki araçla ralliye katılarak Türkiye’yi temsil edecek.

İpek Yolu Rallisi öncelikle güzergâh üzerindeki ülkelerin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzelliklerinin tanıtılmasını hedefliyor. Ralli kültürlerarası iletişimi sağlarken, Avrupa ülkelerinde kardeş Türk devletleri lehine olumlu bir algı oluşturulacak ve halklar arasında diyalog kurulmasına önemli katkı sağlayacak.