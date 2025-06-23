İşte 2025'in en iyi elektrikli sedanları

Sedan otomobillerden SUV araçlara geçiş hız kazanırken sedan otomobil tutkunları alışkanlıklarına devam ediyor.



SUV alışkanlıklarını bir kenara bırakıp daha gelenekselci olanlara yönelik olan sedan otomobiller yine tercihler arasında yer alıyor.



Benzin ve dizel otomobillerden elektrikli otomobillere geçişle birlikte sedan elektrikli araçların da sayısı her geçen gün artıyor.



Markalar ultra lüks olarak tasarladıkları ve teknoloji harikası olarak satışa sunduğu sedan elektrikli otomobiller kıyasıya yarış içine girdi.



İşte 2025 yılında satın alınabilecek sedan elektrikli otomobiller ve fiyatları...



Tesla Model 3

Fiyat: 42 bin 490 dolar (1 milyon 688 bin lira)



Hyundai Ioniq 6

Fiyat: 37 bin 850 dolar (1 milyon 503 bin lira)



Polestar 2 Performans

Fiyat: 64 bin 800 dolar (2 milyon 574 bin lira)



Kia EV4

Fiyat: 39 bin dolar (1 milyon 549 bin lira)



Lucid Air Pure

Fiyat: 71 bin 400 dolar (2 milyon 836 bin lira)



BMW i4

Fiyat: 57 bin 900 dolar (2 milyon 300 bin lira)



BMW i5

Fiyat: 67 bin 100 dolar (2 milyon 665 bin lira)



Porsche Taycan

Fiyat: 100 bin 300 dolar (3 milyon 985 bin lira)



Audi E-Tron GT

Fiyat: 125 bin 500 dolar (4 milyon 987 bin lira)



Not: Fiyatlar ABD satışı için geçerlidir. Türkiye'de olan modellere yüzde 60'a kadar Özel Tüketim Vergisi ve yüzde 20 Katma Değer Vergisi uygulanıyor.