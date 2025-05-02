İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil almak isteyenler yeni fiyatlar üzerinden araçlarını alacak. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte otomotiv distribütörleri araç fiyatlarına zam yaptı. Euro kurundaki yükseliş otomobil fiyatlarına yansıtılırken sıfır otomobillerin liste fiyatları tek tek güncellendi. OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler otomobil fiyatlarındaki yükselişin önüne geçerken ekonomik gerçeklikler de otomobili yatırım aracı olarak kullanmaktan çıkardı.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT



Sıfır otomobil alırken fabrikadan çıkmış diye kontrol etmeden satın almayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.



Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.



FİYATLARDA UFAK PAZARLIKLAR OLABİLİYOR



Sıfır otomobil alırken bayi liste fiyatı üzerinden küçük rakamlarla pazarlık yapılabiliyor. Satın almaya gittiğinizde fiyatta değişim olup olmayacağını sormanız menfaatinize olacaktır.