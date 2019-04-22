Klasik otomobil koleksiyonerlerini ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Bahar Rallisi, iki gün boyunca İstanbul'un her iki kıtasını kapsayan 300 km'lik bir parkurda gerçekleşti.

Klasik Mercedes'lerle İst Marina ziyaretçileri bol bol selfie çektirdi.

İstanbul'un Avrupa yakasında başlayan nostalji rüzgarı, araçların İstinye'den özel feribotlarla Çubuklu'ya geçmesiyle Asya Kıtası'na uzandı. Rallinin ilk günü, Riva üzerinden Şile'ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erdi.



İkinci gün ise Şile’den başlayan rota Marmara Denizi’nden ilerleyerek İstMarina AVM Özel Etabı ile son buldu.

Rallinin finişi İstanbul Kartal sahilindeki İst Marina AVM'deydi.

Aralarında Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Mercedes, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Porsche, Rolls-Royce ve Volkswagen gibi markaların klasik modellerinin yer aldığı 1950’li ve 1960’lı yıllara damgasını vuran 121 klasik otomobilin görsel şovu, Kartal sahildeki İstMarina AVM’de düzenlenen şık bir kokteylle sonlandı.

DAP Holding, Ziya Yılmaz

“HAYATA DOKUNAN ORGANİZASYONLARIN DESTEKÇİSİYİZ”



İstMarina AVM ile Türkiye ve Anadolu Yakası’nın en büyük AVM’lerinden birini hayata geçirdiklerine dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İstMarina AVM kısa zamanda Anadolu Yakası’nın en gözde eğlence ve yaşam merkezi haline geldi. Bu vizyon ile ziyaretçilerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri, yıl boyu değişik konseptler ile kesintisiz şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün de İstMarina AVM olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Kültür ve sanata verdiğimiz desteği otomobil sporları ile sürdürüyoruz. İnsan hayatına dokunan bu tarz organizasyonların destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.