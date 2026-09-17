İtalya 14,5 milyon araç için vergiyi kaldırıyor

İtalya hükümeti, 2027’den itibaren milyonlarca araç sahibini kapsayacak vergi indirimi planını açıkladı.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin kabul ettiği düzenlemeye göre, tüm motosikletler ile küçük ve orta sınıf otomobillerin yüzde 70’inden fazlası yıllık araç vergisinden muaf tutulacak.

Hükümet, düzenlemenin yaklaşık 14,5 milyon otomobil ve motosikleti kapsayacağını tahmin ediyor.

Muafiyetten yararlanmak için aracın usulüne uygun şekilde sigortalanmış olması gerekecek. Her vatandaş ise yalnızca bir araç için vergi muafiyetinden faydalanabilecek.

80 KİLOVATA KADAR ARAÇLARI KAPSAYACAK

Reuters’ın gördüğü kararname taslağına göre, muafiyet 2027 yılı için geçerli olacak ve azami motor gücü 80 kilovat olan araçları kapsayacak.

Düzenlemenin bütçeye maliyetinin yaklaşık 2,36 milyar euro olması bekleniyor.

Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, uygulamanın şimdilik bir yıllık olarak planlandığını ancak hükümetin düzenlemeyi kalıcı hale getirmeye çalışacağını söyledi.

Hükümetin, muafiyeti kalıcılaştıracak düzenlemeyi gelecek yılın bütçesine dahil edebileceği belirtiliyor.

''EN SEVİLMEYEN VERGİLERDEN BİRİNİ KALDIRIYORUZ''

Başbakan Meloni, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün hükümet, İtalyanların en nefret ettiği vergilerden birini kaldırıyor.” dedi.

Meloni, hükümetin vergi indirimlerine yönelik politikalarını sürdürdüğünü belirterek, kararın merkez sağ koalisyonun önceki yaklaşımıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Düzenleme, İtalya’da 2027’de yapılması beklenen genel seçimler öncesinde geldi. Meloni liderliğindeki muhafazakar koalisyonun kamuoyu yoklamalarında merkez sol blokla rekabet ettiği, ayrıca eski general Roberto Vannacci liderliğindeki yeni aşırı sağ parti Ulusal Gelecek'in yükselişinin de siyasi baskıyı artırdığı belirtiliyor.

MALİYETİN NASIL KARŞILANACAĞI AÇIKLANMADI

Hükümet, düzenleme için gerekli kaynağın nasıl sağlanacağı konusunda henüz ayrıntı vermedi.

İtalya’nın kamu borcunun bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 139’una ulaşması bekleniyor. Bu seviyenin, İtalya’yı euro bölgesinin en yüksek borç oranına sahip ülkelerinden biri haline getirmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyi eleştirenler ise kararın yükselen elektrik, doğal gaz ve akaryakıt maliyetlerine karşı yetersiz olduğunu savundu.

İtalya hükümeti son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için çeşitli geçici vergi indirimleri de uyguladı. Kamyon sürücülerine yönelik vergi kolaylıkları da dahil edildiğinde bu önlemlerin maliyetinin yaklaşık 2,8 milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu ve IMF ise İtalya’ya, bütçe üzerindeki yükü sınırlamak için destekleri daha çok kırılgan haneler ve işletmelere yöneltmesi çağrısında bulunmuştu.