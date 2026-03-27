Jaguar Land Rover fabrikası yine durdu
27.03.2026 08:44
Tedarikçideki yangın nedeniyle Jaguar Land Rover fabrikasında üretim durdu.
Hacklenme skandalıyla uzun süre işlevsiz kalan Jaguar Land Rover'ın fabrikası bu sefer de tedarikçide çıkan yangın nedeniyle üretime ara verdi.
Jaguar Land Rover, bir tedarikçiden kaynaklanan parça tedarik sorunu nedeniyle Solihull fabrikasındaki araç hatlarında üretimi geçici olarak durdurdu.
Tedarikçisiyle çıkan yangın nedeniyle İngiltere'deki fabrikasını yaklaşık iki hafta süreyle kapatacak. Marka, daha önce de hacklenme nedeniyle uzun süre üretimi durdurmuştu.
Reuters'ın haberine göre, Paskalya dönemi için önceden planlanmış olan tesis kapatma sürecini de kapsayan bu duraklama yaklaşık iki hafta sürecek. Üretimdeki aksama, şirketin lüks segmentteki Range Rover ve Range Rover Sport modellerini etkileyecek.