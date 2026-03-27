Jaguar Land Rover fabrikası yine durdu

Jaguar Land Rover, bir tedarikçiden kaynaklanan parça tedarik sorunu nedeniyle Solihull fabrikasındaki araç hatlarında üretimi geçici olarak durdurdu.

Tedarikçisiyle çıkan yangın nedeniyle İngiltere'deki fabrikasını yaklaşık iki hafta süreyle kapatacak. Marka, daha önce de hacklenme nedeniyle uzun süre üretimi durdurmuştu.

Reuters'ın haberine göre, Paskalya dönemi için önceden planlanmış olan tesis kapatma sürecini de kapsayan bu duraklama yaklaşık iki hafta sürecek. Üretimdeki aksama, şirketin lüks segmentteki Range Rover ve Range Rover Sport modellerini etkileyecek.