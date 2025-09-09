Jaguar Land Rover'a siber saldırı... Üretim durdu

Jaguar Land Rover'ın (JLR) İngiltere'deki fabrikalarının, bir haftayı aşkın süre önce bir siber saldırı nedeniyle kesintiye uğrayan çalışmaların ardından en azından Çarşamba gününe kadar kapalı kalması bekleniyor.



Şirketin siber saldırının kurbanı olmasının ardından Halewood ve Solihull'daki otomobil fabrikaları, Wolverhampton'daki motor tesisi ve Slovakya, Çin ve Hindistan'daki üretim tesisleri faaliyet gösteremiyor.



Üretim hatlarında çalışan personele evlerinde kalmaları söylendi.



JLR, 31 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıya yanıt olarak sistemlerini korumak amacıyla BT sistemlerini kapattı. Ancak bu durum büyük bir aksaklığa neden oldu.



JLR, ağlarını kontrollü ve güvenli bir şekilde yeniden başlatmak için gece gündüz belirtiyor.



Hindistan merkezli Tata Motors'a ait olan otomobil üreticisi, kesintilerin birkaç hafta daha devam edebileceğine dair haberler hakkında yorum yapmadı.



Normal koşullarda şirket günde yaklaşık bin araç üretiyor. Üretimin durması, şirketin tedarikçileri üzerinde önemli bir etki yarattı.

