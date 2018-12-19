Tuğçelik Alüminyum (TUCLK), yurt içi ve yurt dışında otomotivden beyaz eşyaya kadar dünyaca ünlü birçok markaya ürün ve parça üreterek satıyor.

Ürettiği parçaları yurtdışına ihraç ederek ülke ekonomisine sağladığı katkılar ile dikkat çeken Tuğçelik Alüminyum, otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok alanda parça üretimi yapıyor. Tuğçelik Alüminyum’un hizmet verdiği markalar arasında Jaguar, Land Rover, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes ve Renault gibi isimler yer alıyor.

Almanya, Fransa ve Belçika gibi ihracat pazarlarında boy gösteren Tuğçelik Alüminyum, otomotiv devi markalar ağırlıklı olmak üzere 2018 yılında teslim edeceği dış kaynaklı siparişlerinin 21 milyon 400 bin avro seviyesinde olmasını hedefliyor.



GEBZE'YE YENİ FABRİKA



İç piyasada Bosch, Siemens ve Vestel gibi markalara hizmet veren Tuğçelik Alüminyum, İstanbul Sancaktepe'de bulunan Alüminyum döküm fabrikasına ek olarak, Gebze'de beyaz eşya sektörü ağırlıklı hizmet vermesi beklenen tesisini, 2019 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyor.



Dünyanın hammaddesi Karadeniz’den çıkıyor



Üretim faaliyetlerinin yanı sıra deniz taşımacılığında da varlık gösteren Tuğçelik, Karadeniz limanlarından çıkan hammaddeleri, başta Avrupa olmak üzere, İngiltere ve Afrika limanlarına taşımak için 8 ila 10 DWT tonajlı toplamda 6 adet gemi ile kurduğu genç filosu ile bu alanda da genişlemeyi hedefliyor.

Tuğçelik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz; yeni yatırım stratejilerine yönelik olarak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tuğçelik grup olarak, son birkaç yıldır yatırımlarımızı 2 alana yönlendirdik. Biri deniz taşımacılığı, diğeri de Tuğçelik A.Ş. olarak yapmış olduğumuz, alüminyum parça üretimi. Bu iki sektörde de uzun vadeli yatırım planları yapmaktayız. Yatırımlarımızı yaparken dikkat ettiğimiz 2 temel şart var. Birincisi yatırım yapacağımız veya ortak olacağımız tesis veya işler, uluslararası pazarda rekabet edebilecek alt yapıya sahip olmalı, günün gereği ekipman ve yazılımlarla donatılmış olmalı. İkincisi ise; uluslararası alanda rekabet edebilmenin ana kuralı olan, tesis veya mevcut işinizde faaliyetlerinizi sürdürürken kur ve faiz dalgalanmalarından etkilenmeyecek bir yapı içerisinde olmalı. Bu iki temel şart oluşmuş ise o zaman yatırım kararlarımızı hayata geçirmek için çalışmalara başlıyoruz.”



İHRACAT 40 MİLYON AVROYA ULAŞACAK

Tuğçelik olarak, 2015 yılında yaptıkları 5 yıllık program neticesinde 25 milyon avroluk yatırım yaptıklarını belirten Tuğçelik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz; “Bu sayede 3 milyon avro ile başlayan ihracatımız, 2 yıl içinde elimizdeki mevcut kontratlarla 40 milyon avronun üstünde yıllık ciroya ulaşacak. 2019 yılı içerisinde ilk 5 yıllık yatırımın ödemeleri sonlanacaktır. 2019 ve sonrasındaki 5 yıl da, yeni nesil elektrikli araçlara parça üretmek içinde bina hariç 30 milyon avroya yakın yeni bir üretim tesisi oluşturmayı planlamaktayız. Planlanan tesis tam kapasite üretime ulaştığında alüminyum sektöründeki yıllık ciromuz 100 milyon avronun üstüne çıkacaktır.” dedi.

“Yurtdışı bağımlılığını minimuma indireceğiz”



Üretim de ihtiyaç duyulacak hammadde ve saf malzemenin yüzde 90’ını yurt içinden yerli kaynaklardan sağlayarak, yurtdışı bağımlılığı minimum seviyede bırakmayı hedeflediklerini kaydeden Tuğçelik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz; “Üretimimizin büyük bir kısmını Avrupa bölgesine yapılacak ihracatlar oluşturacaktır. İkinci basamak yatırımlar için 4 milyon avro üzerinde hat ve ekipman siparişi verilmiş olup 2019 son çeyreği ve 2020’de ilk hatların üretime başlamasını planlamaktayız. Yatırımların devamlılığı için uygun şartların oluşmasını yakından takip ediyoruz. Bu sebeple yatırımlarımız uzun vadeli ve uygun finansman kaynakları bulduğumuz sürece devam etmekteyiz.” açıklamasında bulundu.

OTO-FARK: JAGUAR