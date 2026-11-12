Jaguar'dan ultra lüks hamlesi: Type 02 yolda

Jaguar, lüks otomobil pazarında yepyeni bir sayfa açmaya devam ediyor. Kısa süre önce tanıttığı Type 01 modeliyle marka kimliğini tamamen yenileyen İngiliz üretici, şimdi de serinin ikinci aracı için hazırlıklara başladı. Avrupa Birliği'nde yapılan yeni bir marka tescil başvurusu, Jaguar'ın sıradaki modelinin "Type 02" adını taşıyacağını gösteriyor.

TYPE 02 BİR SUV MODELİ Mİ OLACAK

Type 01 her ne kadar dikkat çekici bir dört kapılı lüks otomobil olsa da günümüz otomotiv pazarında tüketicilerin asıl ilgisi yüksek sürüşlü araçlara kaymış durumda. Jaguar yöneticileri yeni modelin gövde tipi hakkında henüz kesin bir açıklama yapmasa da ipuçları güçlü bir SUV modeline işaret ediyor. Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover, markanın gelecekteki portföyünün farklı kitlelere ve daha fazla pratikliğe ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap edeceğini belirtiyor. Otomotiv dünyasında yöneticilerin bir konuyu doğrudan reddetmeyip etrafından dolaşması, genellikle o ihtimalin gerçekleşeceğinin en net göstergesi olarak kabul ediliyor.

TASARIM DİLİ FARKLI GÖVDE TİPLERİNE UYARLANIYOR

Yeni Type 02, markanın Type 01 ile tanıttığı o keskin ve minimalist tasarım dilini koruyacak. Rawdon Glover, bu yeni tasarım dilini belirlemeden önce onu birden fazla gövde tipinde test ettiklerini vurguluyor. Bu yaklaşım, Jaguar'ın geliştirdiği görsel kimliğin sadece tek bir modele özgü kalmayacağını kanıtlıyor. Type 01'in düz ve yenilikçi çizgilerinin, daha yüksek tavanlı bir SUV formuna da oldukça iyi uyum sağlaması bekleniyor.

YENİ RAKİPLER BENTLEY VE ASTON MARTIN

Jaguar artık BMW, Mercedes-Benz veya Porsche gibi markalarla rekabet etmeyi bıraktı. İngiliz üretici, rotasını çok daha üst düzey bir lüks segmente çevirdi. Artık hedeflerinde Aston Martin, Bentley ve Mercedes-Maybach gibi markalar var. Bu yukarı yönlü hareket, fiyat etiketlerine de doğrudan yansıyor. Örneğin Type 01, yaklaşık 130 bin dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip. Bu rakam, markanın geçmişteki giriş seviyesi modeli olan XF sedanından yaklaşık 80 bin dolar daha pahalı. Type 02'nin de bu yeni ultra lüks fiyatlandırma stratejisine uyması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ALTYAPI VE BEKLENEN ÇIKIŞ TARİHİ

Jaguar, tamamen elektrikli bir marka olma yolundaki kararlılığını sürdürüyor. Type 02'nin de sadece elektrikli bir altyapıyla gelmesi kesinleşti. Aracın, Type 01 ile aynı platformu kullanabileceği gibi, markanın kardeş şirketi Land Rover'ın yeni elektrikli modelleri için geliştirdiği mimarilerden faydalanma ihtimali de bulunuyor.

Teslimat takvimine bakıldığında, Type 01 modelinin 2027 yılının sonlarına doğru müşterilerle buluşması hedefleniyor. Type 02'nin ise bu tarihten sonra piyasaya çıkacağı ve onu ilerleyen dönemde büyük bir lüks sedan modelinin takip edeceği tahmin ediliyor.