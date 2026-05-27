Japon otomobillerinde alüminyum krizi

OrtaDoğu'dan gelen alüminyum tedarikinin azalmasının 2027 yılına kadar fiyatları artırması bekleniyor ve demir dışı metal ve ilgili alaşım ürünlerinde kıtlık yaşanması ihtimaliyle birlikte, Japon otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere önemli alıcılar bu baskıyı üstleniyor.

Hürmüz Boğazı'nda tıkanan birçok emtia gibi, alüminyum fiyatları da Şubat ayı sonunda ABD-İsrail'in İran'a saldırısının ardından Londra Metal Borsası'nda keskin bir şekilde yükseldi. Fiyatlar savaş öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

Londra'daki gösterge niteliğindeki alüminyum vadeli işlemleri, Ortadoğu çatışması başlamadan hemen önce 3 bin 200 doların altındayken, şu anda metrik ton başına 3 bin 600 doların üzerinde işlem görüyor. Savaş başlamadan önce bile fiyatlar, enerjiye ihtiyaç duyan eriticilerde elektrik temininde yaşanan zorluklar da dahil olmak üzere bir dizi faktörün desteğiyle 2022'den bu yana en yüksek seviyesindeydi.

ORTADOĞU ALÜMİNYUMUN YÜZDE 20'SİNİ ÜRETİYOR

Bölge, Çin hariç, dünya alüminyum arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Uzmanlar, savaş nedeniyle önemli üretim tesislerinde meydana gelen hasarlar yüzünden bu arzın büyük bir kısmının 2027 yılına kadar kaybedileceğini tahmin ediyor. Boğaz yeniden açıldıktan sonra bile bu durumdan kurtulmak zaman alacak.

Japonya , Ortadoğu'dan önemli miktarda alüminyum satın alan bir ülke olup, otomotiv endüstrisi de bölgeden gelen ilgili ürünlere büyük ölçüde bağımlı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Emirates Global Aluminium (EGA) ve Aluminium Bahrain (Alba) şirketlerine ait önemli alüminyum eritme tesislerine İran saldırıları düzenlendi. Üretim tesislerinde kullanılan girdilerdeki kıtlık da üretimi olumsuz etkiliyor. Mart ayında Katar'ın Qatalum şirketi, doğal gaz kıtlığı nedeniyle üretimini azalttı. Eritme tesisleri için önemli bir hammadde olan alümina ithalatı Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda.

Wood Mackenzie'de kıdemli araştırma müdürü Uday Patel, bu aksaklıkların bu yıl piyasadan 3 milyon tondan fazla, yani Çin hariç dünya arzının yaklaşık yüzde 10'unun kaybına yol açacağını söyledi. Patel, gelecek yıl yaklaşık 1,8 milyon tonluk ek bir açığın beklendiğini ve EGA'nın Al Taweelah ve Alba eritme tesislerinin tam kapasiteye geri dönmesinin "en az bir yıl" süreceğini belirtti.

Eritme tesisleri kapandıktan sonra, eritme kaplarının içindeki katılaşmış alüminyumun çıkarılması gerekiyor. Patel'e göre, hasar değerlendirmeleri ancak bu işlem tamamlandıktan sonra mümkün oluyor. Diğerleri ise onarım ekipmanının bölge dışından getirilmesi gerekeceğini ve bunun da zorlukları artıracağını öne sürüyor.