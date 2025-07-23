Japon otomobillerinde vergi düşüyor

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba yaptığı açıklamada, ABD ile Japonya'nın bir ticaret anlaşmasına varmasının ardından ABD otomobil tarifelerinin yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüleceğini söyledi.



Ishiba, “Nisan ayından bu yana otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi oranını, daha önce yürürlükte olan yüzde 2,5'i de kapsayacak şekilde yüzde 15'e indirmeyi kabul ettik. Dünyada otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan gümrük vergilerini hacim sınırlaması olmaksızın düşüren ilk (ülke) biziz” diyen Başbakan, Japon medyasının otomobil tarifelerine ilişkin haberlerini doğruladı.