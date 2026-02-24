Japon Toyota, ABD'li mi olacak? Dev fondan yüksek teklif

Elliott Investment Management, Toyota grubunun şirketi özelleştirme teklifinde hisselerini devretmeyi kabul eden yatırımcılardan Toyota Industries Corp. hisselerini satın alma teklifinde bulunuyor.

ABD merkezli aktivist fon, hisse senedi için mevcut piyasa fiyatını teklif etmeye hazır olduğunu belirtti. Haber ajansı, kaynaklarını belirtmeden, hissenin Toyota grubunun satın alma için teklif ettiğinden daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğünü bildirdi.

Elliott, yatırımcıları teklifi engellemek için kendisine katılmaya ikna ederek baskıyı artırıyor. Devralma planı, Haziran 2025'te duyurulduğundan beri tartışmalı oldu. Birçok kişi, Ocak ayında hisse başına 18 bin 800 yenlik daha yüksek bir fiyat teklif edilmesine rağmen, Toyota Industries'in değerinin düşük olduğunu söylüyor.

Toyota Industries hisseleri Salı günü Tokyo'da sabah saatlerindeki işlemlerde 20 bin 270 yen seviyesindeydi.

TOYOTA FİYAT YÜKSELTTİ

Bloomberg 'in haberine göre, Toyota Grubu, piyasa değerinin altında kalan teklife karşı çıkan azınlık hissedarlarının baskısı üzerine Toyota Industries'i satın alma teklif fiyatını yükseltti ve teklif süresini uzattı. Grubun en güvendiği müttefiklerinin taraf değiştirmesi, 2 Mart'taki ihale son tarihinden önce teklife kritik bir darbe indirebilir.

Elliott, Toyota Industries'deki hissesini artırarak anlaşmayı engellemek ve diğerlerini de hisselerini satmamaya çağırmak için öncülük etti. Fon, üreticinin hisse başına en az 26 bin yen değerinde olduğunu ve kendi başına daha da büyük bir değere ulaşabileceğini belirtti.

Toyota grubu bu ayın başlarında yatırımcıların yaklaşık yüzde 33'ünün hisselerini satmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Grubun halihazırda sahip olduğu yüzde 25'lik hisseyi de dahil edersek, bu, satın alma planının zorunlu hisse satışını başlatmak için gereken eşiğe yaklaşık yüzde 9 uzaklıkta olduğu anlamına geliyor.

Pasif yatırımcıların hisselerini satmayacağına bel bağlayan Elliott, fiyatın çok düşük olduğunu söyleyerek diğer yatırımcıları da hisselerini satmamaya ikna etmeye çalışmıştı.

TOYOTA, TOYOTA FUDOSAN'A GEÇEBİLİR

Anlaşma gerçekleşirse, Toyota Industries, Toyota Fudosan Co. adlı halka açık olmayan bir gayrimenkul şirketinin kontrolüne geçecek.

Toyota grubunun son teklifi, şirketin değerini yaklaşık 6,1 trilyon yen olarak belirlerken, işlemin kendisi, satın alma bedeli olan 4,3 trilyon yen de dahil olmak üzere, yaklaşık 5,4 trilyon yene mal olacak.