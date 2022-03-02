Jeep'in ilk tamamen elektrikli modeli ortaya çıktı

Elektrikli geleceğiyle ilgili bir etkinlik düzenleyen Stellantis Grubu, 2026 yılından itibaren Avrupa'da yalnızca tamamen elektrikli otomobiller tanıtmaya başlayacak.

Bu kapsamda, Stellantis çatısı altında yer alan markalardan biri olan ve SUV denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Jeep'in ilk yüzde yüz elektrikli modelinin görselleri paylaşıldı.

Sadece dış tasarımına ait ayrıntıları paylaşılan elektrikli Jeep, 2023 yılında Avrupa'da satışa çıkacak.

Paylaşılan görsellere göre, Jeep'in elektriklenen modelinde gelenekselleşmiş tasarımından vazgeçmediği görülüyor. Markanın ikonik panjur tasarımı burada karşımız akapalı bir panel olarak karşımıza çıkıyor. Aracın ismi ise henüz belli değil.

Stellantis, 2030 itibarıyla Avrupa'daki satışlarının tamamının, ABD'deki satışlarının ise yarısının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor.

