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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.

Buna göre; Türkiye’de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü.

Kredi limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak.



Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kredi koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi.

Taşıt kredisi faizleri şu anda yüzde 1.40 düzeyinde bulunuyor.

Kampanya, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.



KREDİ ALINABİLECEK MARKALAR



Kamu bankalarıyla otomobil markalarının yaptığı işbirliğine katılan markalar şunlar:



Binek araçlar:



TOFAŞ-Fiat

Honda

Hyundai

Renault Mais



Ticari araçlar:



TOFAŞ-Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa



HİSSELER YÜKSELİŞTE



Kredi paketi, kapsamdaki otomotiv firmalarının hisselerini yukarı yönlü etkiledi. Tofaş Otomobil Fabrikaları AŞ yüzde 5; Ford Oto yüzde 2,6; Karsan yüzde 3,4 yükselişle güne başladı.