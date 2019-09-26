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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.
Buna göre; Türkiye’de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü.
Kredi limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak.
Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kredi koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi.
Kampanya, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.
KREDİ ALINABİLECEK MARKALAR
Kamu bankalarıyla otomobil markalarının yaptığı işbirliğine katılan markalar şunlar:
Binek araçlar:
TOFAŞ-Fiat
Honda
Hyundai
Renault Mais
Ticari araçlar:
TOFAŞ-Fiat
Ford
Isuzu
Karsan
Temsa
HİSSELER YÜKSELİŞTE
Kredi paketi, kapsamdaki otomotiv firmalarının hisselerini yukarı yönlü etkiledi. Tofaş Otomobil Fabrikaları AŞ yüzde 5; Ford Oto yüzde 2,6; Karsan yüzde 3,4 yükselişle güne başladı.