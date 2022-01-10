Karavan ve doğaseverler ikinci kez Tüyap’ta buluşuyor

Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı ve Outdoorist Fuarı 8 Ocak 2022 Cumartesi günü başladı.

Doğa tutkunlarının hayallerini süsleyen karavanların en yeni modellerinden otomotiv dünyasındaki en önemli markaların 4x4, SUV, hafif ticari araçlarını ve kamp malzemelerini sergilediği Karavanist ve Outdoorist Fuarları, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 16 Ocak 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar, her gün saat 10.00 ile 19.00 arası ziyaret edilebilecek.

Tüyap tarafından Otomotiv Distribütörleri Derneği ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu destekleriyle düzenlenen fuarlarda, her bütçeye uygun kamp malzemeleri ve karavanlar, ziyaretçiler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Fuarın açılış kurdelesi Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, Karavan İmalatçılar ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Serkan Köksal’ın katılımıyla kesildi.



ÖTV İNDİRİMİ FUARLARI HAREKETLENDİRDİ



Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi, meclisten geçti. 1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ye sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranı, yüzde 45’e indirildi. ÖTV indiriminin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de yerli karavan üretiminin önünün açılması ve ürünlere erişebilirliğin artması bekleniyor.

TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Karavanist ve Outdoorist fuarlarının ilk 2 gününü başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, 16 Ocak’a kadar ziyaretçilere açık olacak fuarlarda katılımcıların karavan satışlarında patlama yaşandığını ifade etti.



Ekipman ve yedek parça üreticisi olan firmaların ürünleri ve sergilenen araçların yoğun ilgi gördüğünü aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:



"Bu konuyu değerlendirirken, Meclis'ten geçen motorlu karavanlardaki ÖTV indiriminin yasalaşması tüm katılımcılarımız için önemli bir sebep. Geçtiğimiz aylarda Meclis'ten çıkan yasayla motorlu karavanlar için ÖTV indirimi yapılması Karavanist ve Outdoorist fuarlarına olan ilgiyi hareketlendirdi"

12 YAŞ ALTI ZİYARETÇİLERİN GİRİŞLERİ ÜCRETSİZ



Verilen bilgiye göre, fuarlar, her gün 10.00 ile 19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM ile TÜYAP Fuarcılık Grubu arasındaki iş birliği ile "Şehrin Yaşam Kartı İstanbulkart", TÜYAP’ta ödeme aracı oluyor.



Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde İstanbulkart ödeme yöntemi kapı girişlerinde, fuar otoparkında ve fuar alanındaki mini marketlerde geçerli olacak. İlk uygulaması Karavanist ve Outdoorist fuarlarında gerçekleşecek olan anlaşmaya istinaden İstanbulkart sahipleri bu fuarda yüzde 20 indirimli girişin ayrıcalığını yaşayacak.



Öte yandan Karavanist Fuarı’nda sağlık çalışanlarının ve 12 yaş altı ziyaretçilerin girişleri de ücretsiz olacak.