Kaza yaptı, kapıları açılmadı. Çin harekete geçti ve yasakladı

Çin’de yetkililer, Xiaomi marka elektrikli araçların karıştığı ve kapıların kaza sonrası kilitli kalması sonucu yolcuların tahliye edilememesi ve can kayıplarının yaşanmasının ardından harekete geçti.

Çin, bu kararla gizli kapı kollarını yasaklayan ilk ülke olacak. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, araçlar herhangi bir kaza anında araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahale ile açılmasını sağlayacak mekanik mekanizmalara sahip olacak.

Piyasada bulunan gizli kapı koluna sahip olan araçların da 2 yıl içerisinde güncellenmesi bekleniyor.

TESLA'DA DA BENZER SORUN BULUNUYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın elektrikli kapı kollarının aniden çalışmayı durdurması ve çocukların arabalarda mahsur kalmasına yönelik şikayetlerin ardından bu kollara ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.