Kazada zarar gören batarya için araçtan fazla fiyat istendi

Elektrikli otomobiller her geçen gün yollardaki etkisini artırıyor. Son dönemde batarya maliyetlerinde yükseliş firmaları büyük yatırımlara zorluyor.

Elektrikli araçlarda batarya bölümü en çok korunan bölümlerin başında geliyor. Oldukça sağlam korunmasına rağmen pil takıma gelebilecek bir hasarın maliyeti Çin'den gelen bir haberle gündem oldu.

İddialara göre, Çinli bir kullanıcı Polestar 2 model elektrikli otomobiliyle geçirdiği bir kaza sonucu, aracının bataryasına zarar verdi.

Aracını servise götüren kullanıcıya pil takımının onarılamayacağı ve değiştirilmesi gerektiği bilgisi verildi ve sadece bu değişim için 79 bin 200 dolarlık (1 milyon 438 bin TL) bir fatura çıkarıldı.

Polestar 2’nin Çin’deki satış fiyatı ise 43 bin dolar (782 bin TL) seviyelerinde.

POLESTAR'DAN AÇIKLAMA

Çin basınından CN EV Post'a konuşan Polestar'ın Çin'deki organizasyonu, 79 bin 200 dolarlık faturada 57 bin 900 dolarlık kısmın pil değişim ücreti olduğunu, geriye kalan kısmın diğer hasarlar için istendiğini belirtti.



Polestar daha sonra, sigorta şirketinin kullanıcıya yeni bir Polestar 2 vereceğini de açıkladı.

DİĞER MARKALARDA DA BENZER DURUM VAR

İstenen fiyattan memnun kalmayan araç sahibi ise Çinli bir otomobil üreticisi olan Xpeng'i arayarak pil değişim fiyatlarını öğrenmek istedi. Xpeng’den gelen cevaba göre, P7 Sedan modeli için pil paketinin maliyeti 14 bin 500 dolar (264 bin TL).

ABD'de de Tesla Model 3 için istenen pil değişim ücreti yaklaşık olarka 20 bin dolarken (364 bin TL), Model S için 30 bin doları (546 bin TL) buluyor.

