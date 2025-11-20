KIA 250 bin otomobili geri çağıracak
Özel Kurum
NTV - Haber Merkezi
Kia America, yakıt deposuyla ilgili bir sorun nedeniyle ABD'de 250 bin 547 aracını geri çağıracak.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan belgelere göre, "hasarlı bir çek valfin, yakıt deposuna hava girmesine neden olarak deponun genişlemesine ve sıcak egzoz bileşenleriyle temas etmesine yol açarak deponun erimesine" ve yangın riskinin artmasına neden olabileceği belirtildi.
Geri çağırma, bazı 2021-2024 K5 modellerini kapsayacak. 250 bin 547 araç geri çağırılacak.