Klasik araç müzayedesinde 10 milyon TL'lik satış



Müzayede kapsamında, 1956 model Chevrolet Corvette, 2,5 milyon TL'den, 1964 model Mercedes-Benz SL 230, 2,5 milyon TL’den, 1982 model Alfa Romeo Spider, 1 milyon 100 bin TL’den, 1973 model Jaguar E-TYPE ise 3 milyon 650 bin TL’den alıcı buldu.

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