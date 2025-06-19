Lada'dan yeni SUV... İşte fiyatı

Rusya şu sıralar Ukrayna'da devam eden savaş ve buna bağlı uluslararası yaptırımlarla boğuşuyor olsa da Avtovaz neredeyse otuz yıldır ilk yeni SUV'sini tanıttı.



Şirket, uzun zamandır beklenen yeni nesil Niva'yı Rus alıcılara sunmak yerine, keskin bir tasarıma sahip beş kapılı bir SUV olan Azimut'u piyasaya sürdü. 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan bu yeni modelin tamamen Rusya'da tasarlanacağı, geliştirileceği ve üretileceği söyleniyor.



Azimut bir Lada için şaşırtıcı derecede modern görünüyor. Kısa bir ön çıkıntıya sahip dik burnu, diğer Lada modellerinde bulunan X-design imzalı desene sahipken, keskin LED farlar ızgara ve tampon girişleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş.



Yandan bakıldığında çamurluklarda keskin hatlar, 18 inç alaşım jantlar ve abartısız plastik kaplamalı çift tonlu boya dikkat çekiyor. Arka tarafa geçtiğimizde, arka lambalar arasında tam genişlikte bir LED şerit ve arka tamponda dekoratif çıkışlara sahip gri parça yer alıyor.



İÇ MEKAN DEMODE KALDI



İç kısımda, gösterge paneli oldukça tanıdık ve sönük görünüyor. Dijital kokpit bir gösterge paneli ile dahili navigasyon ve sanal asistan içeren 10 inçlik bir dokunmatik bilgi-eğlence ekranından oluşuyor. Yazılım platformu Rus şirketi Sber ve Navio adlı bir teknoloji şirketinin işbirliğiyle geliştirildi.



Çift ekrana ek olarak standart özellikler arasında altı hoparlör, arka görüş kamerası ve anahtarsız giriş yer alıyor. Daha fazla donanım isteyenler için kablosuz şarj, panoramik tavan, çift bölgeli klima, ısıtmalı yan camlar, elektrikli bagaj kapağı ve 360 derece kamera gibi opsiyonel yükseltmeler mevcut olacak.



Lada ayrıca direksiyon simidi ve ön koltuklar için elektrikli ayarların yanı sıra kabin boyunca çeşitli saklama bölmeleri ekledi. Ayrıca farklı arazi modlarını seçmek için orta konsolda döner tuş bulunuyor.





SADECE BENZİNLİ MOTOR OLACAK



Azimut, benzinli motorlarla çalışacak ve hiçbirinde elektrifikasyon bulunmayacak. 120 hp gücünde 1.6 litrelik atmosferik bir motorun yanı sıra 132 hp gücünde 1.8 litrelik bir ünite de yer alacak. Bunlar ya altı ileri manuel şanzıman ya da CVT ile eşleştirilecek. Biraz daha güç isteyenler için turboşarjlı model de piyasaya sürülecek.



SUV, 2015'ten beri piyasada olan Vesta platformunun modifiye edilmiş bir versiyonu üzerine inşa edildi ve 2022'de makyajlandı. Platform yeni bir arka süspansiyona ve crossover standartlarına göre oldukça cömert olan 208 mm (8,2 inç) yerden yüksekliğe sahip. Geliştirme üç yıl sürdü ve gövde, iç mekan ve şasi genelinde yaklaşık 1000 yeni veya revize edilmiş bileşen içeriyordu.



Azimut, off-road stil ipuçlarına rağmen, Vesta sedan ve SW'ye benzer şekilde muhtemelen sadece önden çekişli olacak. Ancak Lada, “arazi konsepti” ve “kros kabiliyeti ”ni vurgulayarak gelecekte dört tekerlekten çekişli bir varyant olasılığına işaret ediyor. Bununla birlikte, bu tanımın sağlam görünümü, yüksek yerden yüksekliği ve arazi modu seçicisi ile de ilgisi olabilir.