Lamborghini umutlu: Sentetik yakıt elektriğe alternatif olabilir mi?

Bütün otomotiv dünyası elektrikli otomotbile geçiş konusunda bir yarışa girişti. İtalyan üretici Lamborghini'nin ise bu konuda bir acelesi yok. Marka yeni modellerinde küçük hibrit ünitelere yer verse de V12 motorlu araçlarını üretmeye devam ediyor.

Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, içten yanmalı motorları ne zaman bırakacaklarına dair hızlı karar vermek zorunda olmadıklarını söyledi.

Winkelmann, "Açıkçası ne zaman bırakacağımıza karar vermek çok zor. Avrupa Parlamentosu bu yılın başlarında 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araç üretimini yasaklamaya karar verdi. Bizim gibi küçük otomobil şirketlerinin ise fazladan bir senesi daha var. Bu yüzden şu an karar vermemize gerek yok" dedi.

"SENTETİK YAKITA GEÇME FIRSATIMIZ VAR"

İtalyan firma kardeş şirketi Porsche'nin de denemelerini yaptığı sentetik yakıtların durumunu görmek istiyor. Marka CEO'su, "Hala sentetik yakıta geçme fırsatımız var. Bu gerçekleşmezse, 2030'ların başında tamamen elektrikli olacağız” ifadelerini kullandı.

Lamborghini tarafından daha önce gelen açıklamalarda ilk elektrikli otomobilini 2028 için planladığı belirtilmişti.

SENTETİK YAKIT ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Sentetik yakıt, içten yanmalı motorları fosil yakıtlar gibi çalışabilecek, ancak karbon emisyonlarını ve zararlı partikül maddeyi büyük ölçüde azaltacak benzin veya dizelin çevre dostu bir kopyası olarak adlandırılan yakıt olarak tanıtılıyor. Sentetik yakıtın patenti 1900’lerin başında alınmış.



Sentetik yakıtlar yalnızca yenilenebilir enerji yardımıyla ortaya çıkarılır. İlk aşamada sudan hidrojen üretilir, ardından sıvı yakıt üretmek için karbon eklenir. Bu karbon, endüstriyel işlemlerden dönüştürülebilir veya filtreler kullanılarak havadan yakalanabilir. Karbon ve hidrojenin birleştirilmesi daha sonra benzin ve dizel olabilen sentetik yakıtla sonuçlanır.

PORSCHE'DEN DEV YATIRIM

Porsche geçtiğimiz aylarda sentetik yakıt üretim tesislerini aktif proje geliştiricilerinden HIF Global LLC'yi kamuoyuna duyurdu.

Porsche'nin bu girişimi ve Siemens Energy ve ExxonMobil'in katkılarıyla birlikte, rüzgar enerjisi kullanılarak hidrojen ve CO2'den sentetik yakıtlar üretilebilecek.

Porsche AG Tedarikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Barbara Frenkel, "Porsche, endüstriyel sentetik yakıt üretimine yatırım yaparak sürdürülebilir mobiliteyi daha da genişletiyor. Bu yenilikçi teknolojinin geliştirilmesine ve sağlanmasına yaptığımız yatırım, 100 milyon dolardan fazla" dedi.

JAPON ÜRETİCİLER DE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Japon otomobil üreticileri Toyota, Subaru, Suzuki, Daihatsu, ENOS ve Toyota Tsusho Corporation şirketleri konuyla ilgili bir araştırma derneğiyle kurdular. Projede hidrojen, oksijen ve CO2 sirkülasyonu yoluyla biyoetanol yakıtının verimli üretim yolları incelenecek. Dernek biyoetanol için üretim tesisleri de kuracak.