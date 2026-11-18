İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, otomobil tutkunlarını heyecanlandıran yeni bir ipucu görseli paylaştı. Marka, 18 Kasım'da Los Angeles'ta gerçekleştireceği özel bir etkinlikle, giriş seviyesi modeli Temerario'nun üstü açık versiyonunu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Her ne kadar Lamborghini aracın ismini henüz resmî olarak doğrulamasa da mavi tonlu gizemli görsel ve etkinlik takvimi, tüm işaretlerin "Temerario Spyder" modelini gösterdiğini kanıtlıyor. Bu özel model, 1980'lerdeki Jalpa'dan bu yana üretilen ilk ortadan V8 motorlu üstü açık Lamborghini olma özelliğini taşıyacak.

LOS ANGELES'TA GÖVDE GÖSTERİSİ

Los Angeles Uluslararası Otomobil Fuarı ile aynı dönemde tanıtılacak olmasına rağmen, Lamborghini bu modeli fuar alanında değil, tamamen kendine ait özel bir etkinlikte sergilemeyi tercih ediyor. Şirket sadece "Tarihi kaydedin" mesajıyla yetinirken, otomotiv dünyası bu lansmanın Los Angeles'taki en büyük olaylardan biri olacağına kesin gözüyle bakıyor.

Aslında kapalı tavanlı Temerario'nun 2024 sonlarında piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, seriye yeni bir soluk getirmek için üstü açık versiyonun tanıtılması oldukça beklenen bir adımdı. Lamborghini'nin ürün stratejisi incelendiğinde bu zamanlama şaşırtıcı değil. Şirket, Temerario'nun yerini aldığı Huracan modelinde de benzer bir yol izlemiş; 2013'te coupe versiyonunu tanıttıktan tam iki yıl sonra Spyder modelini yollara çıkarmıştı.

V8'İN EŞSİZ SENFONİSİ ARTIK AÇIK HAVADA

Temerario Spyder'ın en çarpıcı özelliği şüphesiz kaputun altındaki mühendislik harikası olacak. Lamborghini'nin neredeyse tamamen baştan tasarladığı 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor, 9 bin 750 devire kadar tam 789 beygir güç üretiyor. Aracın en büyük alametifarikası ise 10 bin 250 devire kadar çevirebilmesi. Bu devasa hıza ulaşan ilk seri üretim Lamborghini motoru olan bu V8'in, tavanın açılmasıyla birlikte sürücüye çok daha yoğun ve filtresiz bir akustik deneyim yaşatacağı kesin.

Güç aktarma organlarında herhangi bir mekanik değişiklik beklenmiyor. Temerario, benzinli motora ek olarak, biri motorla şanzıman arasında, diğer ikisi ise ön aksta yer alan üç adet elektrik motoruyla donatılmış şarj edilebilir bir hibrit sistem (PHEV) kullanıyor. Bu sistem, araca toplamda 907 beygirlik devasa bir güç sağlıyor.

HAFİFLİK Mİ, AÇIK HAVA KEYFİ Mİ?

Otomobil dünyasında bir aracın tavanını kesip atmak, genellikle performans ve ağırlık dengesinde bazı fedakârlıklar gerektirir. Huracan Spyder modelinin tavan mekanizması ve

şasiyi sağlamlaştırmak için eklenen takviyeler nedeniyle coupe versiyonundan yaklaşık 115 kilogram daha ağır olduğu biliniyor.

Benzer bir senaryonun Temerario Spyder için de geçerli olması bekleniyor. Yeni eklenecek parçalarla birlikte aracın ağırlığının 1.800 kilogram sınırını aşabileceği tahmin ediliyor. Bu ekstra ağırlığın, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşan coupe versiyonuna kıyasla hızlanma verilerinde saliselerle ölçülebilecek ufak bir kayba yol açması muhtemel. Ancak, saçlarınız rüzgârda dalgalanırken ve arkanızda 10 bin devir çeviren bir V8 bağırırken, bu ufacık zaman kaybının direksiyon başındaki kimseyi rahatsız etmeyeceği ortada. Tavan kapalı konumdayken aracın maksimum hızının da coupe versiyonuna yakın bir seviyede (yaklaşık 340 km/s) kalması bekleniyor. Tavan mekanizmasının türü henüz kesinleşmese de Huracan modelindeki gibi elektrikli bir kumaş tavanın kullanılması en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Ayrıca lansman öncesi Akrapovič egzoz sistemine titanyum opsiyonunun eklenmesi, Spyder versiyonunun bu donanımla gelebileceğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor