Lamborghini'nin ilk hibrit modelinin ayrıntıları belli oldu: 1.000 beygir güç

Lamborghini, düzenlediği etkinlikle ilk hibrit modelinin ayrıntıları paylaştı. Hibrit modelin toplam gücünün 1.000 beygir olacağı belirtildi.

Lamborghini'nin ilk hibrit modelinin ayrıntıları belli oldu: 1.000 beygir güç

Lamborghini, 60. yılını kendisi için bir dönem noktasına çevirerek ilk hibrit modeliyle kutlamaya hazırlanıyor.  

Elektrikli araç üretimi konusunda hazırlaıklarını sürdüren markalardan biri olan Lamborghini, ilk elektrikli modelini 2028 yılında çıkarmayı hedefliyor. Marka düzenlediği özel bir etkinlikle ilk hibrit modelinin teknik ayrıntılarını paylaştı.

Lamborghini'nin ilk hibrit modelinin ayrıntıları belli oldu: 1.000 beygir güç - 1

YÜKSEK PERFORMANSLI ELEKTRİKLİ 
 
İtalyan üretici yollara çıkaracağı model için “HPEV” yani yüksek performanslı olarak tanımlıyor.  

LB744 koduyla tanıtılan ilk hibrit model, V12 motorla devam edecek. Geleneksel V12’ye göre 17 kilogram hafifletilen motor performans noktasında gücünü koruyor. Bu motora üç adet elektrik motoru eşlik edecek ve toplam güç 1.000 beygire çıkacak.  
 
Marka, 2022 yılında Aventador’un son V12 motorlu aracını sahiplerine teslim etmişti.

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...