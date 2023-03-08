Lamborghini'nin ilk hibrit modelinin ayrıntıları belli oldu: 1.000 beygir güç

YÜKSEK PERFORMANSLI ELEKTRİKLİ



İtalyan üretici yollara çıkaracağı model için “HPEV” yani yüksek performanslı elektrikli otomobil olarak tanımlıyor.



LB744 koduyla tanıtılan ilk hibrit model, V12 motorla devam edecek. Geleneksel V12’ye göre 17 kilogram hafifletilen motor performans noktasında gücünü koruyor. Bu motora üç adet elektrik motoru eşlik edecek ve toplam güç 1.000 beygire çıkacak.



Marka, 2022 yılında Aventador’un son V12 motorlu aracını sahiplerine teslim etmişti.