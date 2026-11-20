İngiliz lüks otomobil üreticisi JLR, ürün gamını daha erişilebilir ve kompakt elektrikli modellerle genişletmeye hazırlanıyor.



JLR CEO'su PB Balaji'nin son finansal sonuçlar toplantısındaki açıklamalarına dayandırıldığı bilgilere göre, kompakt Defender'ın seri üretimi 2027 yılının sonunda başlayacak. Modelin resmî adı henüz kesinleşmese de Balaji'nin bu araç için "Defender Sport" ismini kullanmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Yeni kompakt Defender, JLR'nin yeni nesil elektrikli araçları için geliştirdiği Electrified Modular Architecture (EMA) platformu üzerine inşa edilecek. Yakında tanıtılması beklenen Range Rover GT de aynı mimariyi kullanacağı için iki otomobil aynı fabrikada üretilecek. Halihazırda içten yanmalı Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerine ev sahipliği yapan bu tesis, dönüşüm süreciyle birlikte mevcut benzinli ve dizel araçların yerini yeni elektrikli versiyonlara bırakacak. Her iki model aynı üretim üssünü paylaşacak olsa da Balaji'nin değerlendirmeleri, 2027 yılı içinde üretim bandına yalnızca kompakt Defender'ın çıkacağına işaret ediyor.

800 VOLTLUK MİMARİ VE ARAZİ YETENEĞİ

Kompakt Defender'ın teknik verileri şimdilik gizli tutulsa da temel aldığı EMA platformu aracın kabiliyetleri hakkında önemli ipuçları veriyor. 800 voltluk elektrik mimarisini destekleyen bu altyapı, hem tam elektrikli hem de hibrit güç aktarma organlarına uyum sağlayabiliyor. Bu durum, kompakt Defender'ın ilerleyen dönemde farklı motor seçenekleriyle sunulabilmesine imkân tanıyor. Ancak hangi güç ünitesini kullanırsa kullansın, yeni modelin Defender adını hak edebilmesi için gerçek arazi yeteneklerini koruması gerekiyor.

536 KİLOMETRE MENZİL VE OCTA İLHAMLI GÜÇ SEÇENEĞİ

Fiyatlandırma ve kesin menzil değerleri henüz açıklanmasa da JLR'nin mevcut teknoloji havuzu olası donanımları ortaya koyuyor. Kompakt Defender'ın, markanın amiral gemisi Range Rover Electric modelinde kullanılan 118,5 kWh kapasiteli batarya paketini devralması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Daha geleneksel bir platform kullanan Range Rover Electric, bu bataryayla tek şarjda 536 kilometre menzile ulaşabiliyor ve 350 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Benzer değerlerin kompakt sınıfta rekabet açısından elini oldukça güçlendireceği değerlendiriliyor.

Güç tarafında ise çift elektrik motorlu Range Rover Electric'in sunduğu 542 beygirlik çıkış, standart bir kompakt Defender için fazla yüksek görünüyor. Yine de JLR'nin mevcut Defender Octa modeline benzer şekilde yüksek performans odaklı özel bir versiyon hazırlaması hâlinde bu güç seviyesinin değerlendirilebileceği konuşuluyor. Land Rover, tam boyutlu mevcut Defender'ın tamamen elektrikli halefini 2030'lu yıllara ertelediği için ürün gamında iki model arasında bir konumlandırma karmaşası yaşanması beklenmiyor. Üretimin 2027 sonunda başlayacak olması, kompakt Defender'ın nihai tasarımının çok yakında gün yüzüne çıkabileceğini gösteriyor.