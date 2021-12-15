Lexus'un elektriklisinden yeni ayrıntılar: 0'dan 100'e 2 saniyenin altında çıkıyor

Toyota ve Lexus gelecek bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Marka, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacağını duyurdu.

Bu toplantıda örtüsü kalkan modellerden biri de Lexus'un üzerinde çalıştığı elektrikli süper otomobil oldu. Lexus'un LFA modelinin yerini alacağı belirtilen araca henüz bir isim verilmedi.

2 SANİYENİN ALTINDA 0'DAN 100'E



Konsept araç, tasarımı ve agresif duruşu ve açıklanan teknik detaylarıyla dikkat çekiyor. Paylaşılan ön bilgilere göre araç 0'dan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaşabilecek. Aracın maksimum menzili ise 799 kilometre olarak açıklandı.