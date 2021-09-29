Liseli 5 mucidin ödüllü Mostra’sı Teknofest'te görücüye çıktı

Liseli 5 mucidin elektrikli aracı Mostra, bu yıl ilk kez katıldıkları Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 2021’den aldıkları “Yerli Tasarım Ödülü” ile TEKNOFEST 2021’de görücüye çıktı ve ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof.Dr. Kemal Yüksek, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ile birlikte kamu ve özel sektörden yetkililer Mostra standını ziyaret ettiler.

Team Mostra ekibinden Mehmet Emin Önder, Ali Talip Şenyüz, Elif Derya Başoğlu, Meryem Zehra Altınöz ve Rabia Betül Altınöz standı ziyaret edenlere elektrikli aracın teknik özellikleri hakkında bilgiler verdiler.



Sanayide sabahlayıp 1.5 ayda inşaa ettiler



Gençlerin dijital becerilerini geliştirmek için Nisan 2019 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yıldız Teknopark ve Uyumsoft AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü ile tekno-zekaya sahip liseli gençlerin geleceğe hazırlanması hedeflendi. Proje kapsamında bir araya gelen liseli 5 genç, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından Yıldız Teknopark’ın kuluçka merkezinde aldıkları robotik eğitimleri ile haritalama ve tarama robotları yaptılar.







Liseli gençlerin projelerine iki yıldır destek verdiklerini anlatan Yıldız Teknopark AŞ Prototip Atölyesi Müdürü Gökhan Aybastı, şunları söyledi:



“Gençlerimizin daha lise çağlarında, uygulamalı ar-ge mühendisliğini ve Teknopark’larda yapılan çalışmaları deneyimlemelerini ve gerek üniversite tercihlerinde gerekse mezun olduktan sonraki iş hayatlarındaki süreçte yol haritalarını oluşturmalarının adımlarını atıyoruz. Liseli gençlerimize verdiğimiz eğitimlerin neticesinde aldıkları Yerli Tasarım Ödülü’nden gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.



Pandemi nedeniyle online yapılan eğitimlerin ardından yaz tatilinde boş durmayı istemeyen Team Mostra Ekibi, “elektrikli araç” üretme kararı aldı ve yaklaşık 1 yıl proje üzerinde çalıştı. Ardından İkitelli Sanayi Sitesi'nde çalışmalarına devam eden ekip, sanayideki ustaların da desteği ile 1.5 ayda elektrikli Mostra aracını inşa ettiler.