İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg, Singapur devlet yatırım fonu Temasek'in bünyesindeki 65 Equity Partners ile yeni bir azınlık hissesi ortaklığına imza attı. 19 Kasım 2026 itibarıyla detayları netleşen anlaşma, butik otomobil üreticisinin toplam şirket değerini yaklaşık 1,3 milyar euroya taşıdı. Yeni kaynak girişi, markanın küresel büyüme adımlarını ve teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

HİSSE DEĞERİ İKİ YILDA YÜZDE 57 ARTTI

Anlaşma kapsamında Koenigsegg, birim fiyatı yaklaşık 27 euro (300 İsveç kronu) olan yeni hisseler ihraç etti. Şirketin 2024 yılındaki yatırım turunda hisse fiyatının 17 euro (191 İsveç kronu) seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, marka değerlemesinde iki yıl içinde yüzde 57'lik bir artış yaşandı. Yeni hisse ihracıyla doğrudan 20 milyon euro taze sermaye sağlanırken, 65 Equity Partners hem bu yeni hisselerden hem de mevcut ortakların hisse satışlarından pay alarak şirkette yüzde 7'nin biraz üzerinde azınlık hissesine ulaştı. 1,3 milyar euroluk güncel değerleme üzerinden bu payın karşılığı yaklaşık 90 milyon euroyu buluyor.

Bu yatırımla birlikte 65 Equity Partners, New York merkezli aile ofisi Chieftain Capital Management'ın ardından Koenigsegg'in ikinci kurumsal yatırımcısı konumuna geldi. Hâlihazırda şirkette payı bulunan Chieftain Capital Management da son tura katılarak ortaklık oranını bir miktar daha artırdı. Henüz resmî bir halka arz açıklaması bulunmasa da son 24 ayda Avrupa'daki dördüncü yatırımını gerçekleştiren 65 Equity Partners'ın sağladığı bu finansman, Koenigsegg'i ilerleyen dönemde gerçekleşebilecek olası bir borsa kotasyonuna da hazırlıyor.

HALKA ARZ HAZIRLIĞI VE GEÇMİŞ YATIRIMLAR

Koenigsegg'in ulaştığı 1,3 milyar euroluk güncel değerleme, şirketin geçmiş dönemdeki ortaklıklarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir yükselişe işaret ediyor. Ocak 2019'da Çinli Evergrande kontrolündeki NEVS, markanın yüzde 20 hissesi için 150 milyon euro ödemiş ve bu işlem şirketi yaklaşık 750 milyon euro seviyesinde değerlemişti. O dönemde elektrikli modeller geliştirmek üzere kurulan ve dört koltuklu Gemera projesini yürüten Meneko adlı ortak girişimin yüzde 65'i NEVS'e aitti; ancak Koenigsegg daha sonra bu payı geri satın alarak tüm kontrolü yeniden bünyesine kattı. 2024 yılında ise yüzde 6'lık hisse satışıyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket, bugün 2019 yılındaki değerinin yaklaşık yüzde 73 üzerine çıkmış durumda.

Anlaşmanın ardından çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam eden kurucu ve CEO Christian von Koenigsegg, markanın stratejisine, inovasyon çalışmalarına ve ürün vizyonuna liderlik etmeyi sürdürecek.

Bu ortaklığın Koenigsegg'i tanımlayan girişimci ruhu ve mühendislik özgürlüğünü korurken hedeflerini hayata geçirmek için ek kaynak yarattığını belirten ünlü yönetici, yeni dönemden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Finans Direktörü (CFO) Johan Ekdahl ise kendi projelerini finanse edebilecek güçte olduklarını vurgulayarak, anlaşmanın acil nakit ihtiyacından ziyade uzun vadeli bir kurumsal ortak kazanmak ve gelecek yatırımlar için hareket alanı açmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

ÜÇ YILLIK SİPARİŞ DOLULUĞU VE YENİ HİPER MODELLER

Dünya genelinde yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlayan Koenigsegg, son yıllarda finansal açıdan hızlı bir ivme yakaladı. 2022 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 80 oranında gelir artışı kaydeden marka, 2025 yılını 155 milyon euro ciro ile kapattı. Şirketin sahip olduğu üç yılı aşan kesinleşmiş sipariş birikimi, yüksek hisse değerlemesinin arkasındaki en güçlü dayanak olarak öne çıkıyor.

İsveçli üreticinin Ängelholm fabrikasındaki yoğun üretim takvimi de bu talebi doğruluyor. Kasım ayında 125'inci ve son Jesko modelini banttan indiren şirket, Jesko altyapısını temel alan 30 adetlik özel Sadair's Spear serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk kez 2020'de tanıtılan ve 2026 yılında üretimine başlanan 2.300 beygir güç ile 2.750 Nm tork üreten dört kişilik hiper otomobil Gemera'nın planlanan 300 adetlik üretiminin tamamı şimdiden satıldı. Markanın ağustos ayında tanıttığı ve pist yarışlarına hiç çıkamayan tarihî CCGT yarış otomobiline saygı duruşu niteliği taşıyan yol onaylı CCGT1 modeli de yoğun ilgi görüyor. E85 yakıtla 1.600 beygire kadar güç üreten çift turbolu V8 motora ve 600 kilogramın üzerinde yere basma kuvvetine sahip CCGT1, Koenigsegg tarihinde fabrika çıkışlı pist paketi sunan ilk model olma özelliğini taşıyor.