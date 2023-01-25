Macera kısa sürdü: Güneş panelli Lightyear 0’ın üretimi durduruldu

Rekabetin her geçen gün kızıştığı elektrikli otomobil piyasasında yeni markalar da kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Lightyear markasının üzerindeki güneş panelleri ve aerodinamik yapısıyla dikkat çeken Lightyear 0 modeli de bu araçlardan birisiydi.

Uzun süredir adından söz ettiren Lightyear 0'ın macerası kısa sürdü. 2022 Aralık ayı itibariyle üretimien başlanan ve 250 bin euroluk fiyat etiketiyle satılan modelden 946 adet üretilecekti. Ancak Hollandalı üretici modelin üretiminin durdurulduğunu duyurdu.

Lightyear, fiyatı daha uygun olan ve daha geniş bir kesime hitap edebilecek Lightyear 2’ye odaklanacaklarını ve pahalı olan seçeneğin üretimini iptal ettiklerini duyurdu.

GÜNEŞ PANELLERİYLE 70 KİLOMETRE MENZİL

Lightyear 0'ın en dikkat çeken özelliği aracın kaputundna tavanına kadar yer alan güneş panelleriydi. Araç bu paneller sayesinde ürettiği elektrikle 70 kilometre menzil sunuyordu. Modelin toplam menzili ise 625 olarak açıklanmıştı.

Markanın iddiasına göre, ön, arka ve tavan kısmı tamamen güneş panelleriyle donatılan araç Hollanda gibi iklimlerde 2 ay, İspanya, Portekiz gibi daha sıcak iklimlerde yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanım imkanı sunuyor.